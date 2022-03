Ashleigh Barty, la número 1 del mundo, se retiró del tenis a los 25 años

Foto vía Télam

La australiana Ashleigh Barty, número uno del mundo de la WTA y ganadora de tres torneos de Grand Slam, el último este año en Australia, anunció sorpresivamente hoy su retiro del tenis a los 25 años.

“Hoy es un día difícil y lleno de emociones para mí, ya que anuncio mi retiro del tenis. No estaba segura de cómo iba a compartir esta noticia con ustedes, así que le pedí una ayuda a una buena amiga. Estoy agradecida por todo lo que este deporte me ha dado y me voy sintiéndome orgullosa y realizada por todo lo logrado”, expresó Berty en un comunicado, consignó la agencia de noticias DPA.

La tenista nacida en la ciudad de Ipswich el 24 de abril de 1996 alcanzó el número uno del mundo a los 23 años en junio de 2019 tras coronarse campeona en Birmingham, y además del Abierto de Australia de este año conquistó otros dos títulos de Grand Slam: Roland Garros 2019 y Wimbledon 2021.

“Gracias a todos los que me han apoyado a lo largo del camino, siempre estaré agradecida por los grandes recuerdos que creamos juntos”, añadió Barty en su mensaje, acompañada por su compatriota y extenista Casey Dellacqua.

“Sé que es lo correcto para mí. Estoy agotada. Solo sé que físicamente no tengo nada más que dar y eso para mí es el éxito, saber que he dado absolutamente todo lo que podía dar”, concluyó Barty, ganadora en total de 15 torneos, en su despedida, informó el portal Télam.