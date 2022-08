Básquet: All Boys festejó en el final

Foto vía Prensa

Por la 3° Fecha del Prefederal Grupo D, Huracán de San Justo y All Boys jugaron un partido muy emotivo, con un nivel muy bueno de juego, All Boys se llevó la victoria en los últimos segundos del partido, en un juego que tuvo un final atrapante.

Los primeros 10 minutos de juego el local, equipo sponsoreado por MisionesCuatro.com, salió decidido a todo, con muy buenas individualidades, rotación de pelota rápida y buenas contras. El albo respondía con Joaquín Lo Brutto como abanderado en los ataques y con Marcelo Weiter batallando en la pintura.

Los tiros perimetrales de Huracán lastimaban al albo, que no supo neutralizar y coordinar la defensa a los locales ..Así el Globo de San justo llegó a sacar 13 pts de diferencia , pero algunos triples de parte de Darío Canzutti de All Boys hacía recortar la distancia y los locales se iban al descanso largo arriba 47 a 37.

En el segundo tiempo All Boys salió decidido a remontar el partido, mejoró mucho la defensa y empezó a lastimar con las penetraciones en ataque de Sebastian Figueroa, así se puso a tiro del marcador y con la precisión de algunos triples, más el porcentaje alto en libres, All Boys sacó un parcial de 21 a 11, para igualar el marcador en 58 a 58 en la finalización del tercer cuarto.

En el último período, se jugó un partido que se transformó en una batalla física , la intensidad de ambos jugadores coronaba un partido de ida y vuelta , All Boys sacó una leve ventaja de 4 puntos (71 – 67 ) y parecía controlar el partido en los últimos minutos, pero en el local apareció Ariel Mansilla para marcar un triple de más de 7 metros y ponerse a 1 , lo tuvo All Boys en el ataque posterior pero falló , teniendo la última del partido Huracán de San Justo a falta de 15 segundos para el fin del cotejo . Con el último tiempo muerto pedido por los locales…All Boys defendió con uñas y dientes ese ataque final, logrando Sebastián Figueroa neutralizar el tiro final. Quedaba menos de un segundo para el fin, y producto de una falta rápida All Boys fue a la línea de libres convirtiendo sus dos tiros, después ya en el epílogo del partido ,un tiro convertido sobre la chicharra de los locales hicieron que los árbitros validaran un doble polémico que no hizo más que decorar el marcador.

Los dirigido por Sebastian Braco lograron llevarse el Partido 73 a 72. Victoria importantísima ante un rival muy bueno, intenso y batallador que mostró gran juego por momentos.

Por el lado de All Boys , gran partido de Sebastían Figueroa y Joaquín Lo Brutto , también buen aporte del pivot Marcelo Weiter ,que tuvo que salir temprano por acumulación de faltas.

Con este triunfo, All Boys logra su segunda victoria consecutiva con igualdad de presentaciones, clave triunfo para su meta de clasificación al Torneo Federal 2023. El próximo partido será de local en Floresta el Domingo 14 de agosto contra Unión Vecinal Munro.