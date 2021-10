Daniel Bertoni reveló que padece cáncer, pero envió un mensaje esperanzador

Daniel Bertoni, multicampeón con Independiente y campeón del mundo con la Selección argentina en 1978, reveló que padece cáncer de próstata, pero mandó un mensaje esperanzador en el marco de la lucha que le está dando a la enfermedad.

En declaraciones a Radio Late, el exfutbolista contó: “Tengo una linda familia, ahora tengo dos nietos, he pasado momentos difíciles también, en el último tiempo tuve problemas de salud, gracias a Dios estamos bastante bien, en los últimos análisis salió todo bien, es una enfermedad cruel pero puedo salir, tuve un problema oncológico de próstata”.

Asimismo, agregó: “Yo estoy muy bien, gracias a Dios tengo una muy obra social, estoy muy bien tratado en el Instituto Fleni”.

Bertoni de 66 años relacionó su caso con el padecer de muchos exfutbolistas, aunque destacó el trabajo que hace Claudio Chiqui Tapia, presidente de la AFA, con muchos de ellos. “A los campeones del mundo les reconoce la obra social, que es muy importante, yo ahora hice una Asociación de exjugadores de élite de selecciones y exselecciones, soy el presidente, la idea es poder ayudarlos y que no mueran en la pobreza, los que están en situaciones complejas por el motivo que sea, vamos a convocar gente del 86, la Inspección General de Justicia ya nos reconoció y estamos terminando de resolver el tema de papeles, con el objetivo de ayudar”, contó Bertoni.

Sobre la tarea que llevarán adelante explicó: “Daremos charlas en el país, haremos eventos para darle a los futbolistas que lo necesiten una obra social y lo que necesiten para poder ayudar a los exjugadores”.

Y agregó: “Creo que no le puedo pedir más a la vida por todo lo que me dio, estoy agradecido por todo lo que pude hacer jugando al fútbol, algo que muchos quisieran hacer y no pueden, yo jugué finales, gané un mundial, copa libertadores, jugué en Europa 10 años”.