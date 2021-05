Haaland posó con la camiseta de Boca

Foto vía TyC Sports

Erling Haaland, delantero estrella del Borussia Dortmund se sumó esta tarde a la larga lista de futbolistas extranjeros que declaran públicamente su fanatismo por Boca. El noruego se declaró hincha del Xeneize en Instagram, en donde publicó una foto en la que se lo ve luciendo la camiseta azul y amarilla.

La historia de amor entre la joven estrella del fútbol mundial y Boca nació gracias a Leonardo Balerdi, exfutbolista del Xeneize. Según contó el argentino ayer en TyC Sports, el fanatismo de Haaland por el club de la Ribera se gestó en los casi ocho meses que ambos compartieron en el elenco alemán.

“Cuando yo estaba en el Borussia, desde el primer día él me preguntaba cuál era el mejor equipo, el que tenía más historia en la Argentina. Yo lo volví loco con Boca, le mostraba videos de la hinchada, fotos del estadio y todo relacionado a Boca. Le contaba lo que se sentía jugar en La Bombonera, que era algo único, y le mostraba videos del estadio explotado, cuando la hinchada se caía abajo”, le contó Balerdi, actual jugador del Olympique de Marsella, a Presión Alta.

Y detalló: “Se fue haciendo un poquito fan de Boca y hasta el día de hoy estamos en contacto y cada vez que ve un video de Boca me lo manda. Me jode y me pregunta ‘¿Cuándo vamos?’ así que ojalá algún día le toque vivir eso, voy a hacer lo imposible para que lo pueda vivir. Me pidió que le mande una camiseta de Boca con la nueve. Es bastante fan. Lo voy a seguir volviendo loco para que cada vez se haga un poquito más”.

Hoy quedó a la vista el rotundo éxito que tuvo la estrategia de Balerdi, quien le comentó la foto al goleador con un “Brotherrr” cómplice y varios emojis. “Gracias, hermano”, le respondió Haaland, en alusión a la camiseta del Xeneize que su excompañero le hizo llegar, informó el portal TyC Sports.