Los partidos son correspondientes a las zonas B y C, mientras que los que corresponden a la zona A no se disputarán y serán reprogramados.

El torneo de invierno sigue avanzando y este domingo habrá partidos en Oberá, Campo Viera y Aristóbulo del Valle, en tanto que el lunes continuará la acción en Leandro N. Alem.

Por la Zona A, los partidos entre Atlético Oberá vs. San Martín y River de Villa Bonita vs. Atlético Iguazú no se disputarán y serán reprogramados.

Por la Zona B, AEMO recibe este domingo a Atlético JC/Independiente en el Rodolfo Lobo Fischer de Oberá. Por otro lado, Atlético Alem recibirá al puntero de la zona, River de Santa Rita, el lunes 15 (aprovechando el feriado) en el Enrique Speyer de Leandro N. Alem.

En tanto, por la Zona C, Atlético Aristóbulo del Valle recibe en el Complejo de A. del Valle a Ex Alumnos 185. Y Atlético Campo Viera recibe a uno de los punteros de la zona, Atlético Campo Grande, en el Club Bowling. El otro puntero, Olimpia/San Antonio, tendrá fecha libre.

Programación 7a fecha

Zona A

Atlético Oberá vs. San Martín (a reprogramar)

River de Villa Bonita vs. Atlético Iguazú (a reprogramar)

Zona B.

Domingo 14. AEMO vs. Atl. JC/Independiente- 13.30 hs. Cuarta División / 15.30 hs. Primera División

Lunes 15. Atlético Alem vs. River de Santa Rita- 15.00 hs. Primera División

Zona C

Domingo 14. Atl. A. del Valle vs. Ex Alumnos 185- 15.30 hs. Primera División