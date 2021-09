Posadas será sede de un torneo nacional de Futsal

POSADAS. Posadas será sede de uno de los torneos del campeonato nacional de futsal que organizan asociaciones de la disciplina y se disputará entre el 7 y el 11 de octubre, en el complejo Finito Gehrmann.

Al respecto, Gustavo Melnik, vicepresidente de la Asociación Posadeña de Fútbol de Salón, resaltó que este torneo “es el único torneo que se juega a nivel selecciones (provinciales). Son doce selecciones de cinco provincias: Misiones, Corrientes, Chaco, Santa Fe y Tucumán”, contó Melnik.

En cuanto a los protocolos sanitarios que emplearán en el torneo, Melnik sostuvo que “son similares a los que se vienen realizando: declaración jurada (sobre la condición sanitaria) al ingreso de la provincia; una dosis colocada (de la vacuna antiCovid), al menos; y la no utilización de vestuarios, los equipos tienen que venir ya cambiados”, precisó.

Asimismo, podría haber público presente en el torneo, dada la flexibilización de las medidas de prevención de contagios de coronavirus (Covid-19) “Estamos definiendo el ingreso al público, según la capacidad (aforo) del Finito Gerhmann”, explicó Melnik.

Sobre el final de la entrevista, Melnik explicó que no es un torneo de la Confederación de Asociaciones de Futsal, que este año no pudo organizar torneos. Se trata de un torneo acordado por asociaciones, “para poder darle competencia a los chicos y que no queden un año parados”, detalló.

Y eligieron a Posadas como sede, aprovechando la infraestructura ya existente desde el mundial de Futsal que se disputó en 2019.