“Ricky” Báez: de Misiones al Panamericano de Chile en una carrera de éxito en la lucha

Desde una edad temprana, Ricky tuvo influencias familiares que lo llevaron al mundo de la lucha. Su padre, un entrenador de judo, compartía sus experiencias en torneos nacionales de lucha, lo que despertó el interés de Ricky por el deporte. Comentó: “Arranqué con la lucha mediante mi papá que era entrenador de judo. Él participaba de los torneos nacionales de lucha y contaba sus experiencias. Desde chico comencé a decir quiero hacerlo y para poder estar tuve que elegir un camino.”

A lo largo de los años, Ricky construyó su carrera en la lucha paso a paso, siendo convocado a nivel nacional y avanzando en la búsqueda de su sueño. Ha tenido el privilegio de participar en dos ediciones de los Juegos Panamericanos, y este próximo evento en Chile marcará su tercera aparición, con la ambición de ganar una medalla.

El camino hacia el éxito en la lucha no estuvo exento de sacrificios. Ricky recordó: “A los 16 años me alejé de la familia, fue difícil mi carrera y estar lejos de los afectos. Cuando era chico no sentía tanto. De grande entendí que el afecto de la familia es importante.”

La pandemia de COVID-19 trajo desafíos adicionales para Ricky, quien pasó más tiempo en su hogar en Misiones después de muchos años de viajar por competencias. Sin embargo, aprovechó este tiempo para enfocarse en su entrenamiento y mejorar sus habilidades.

En cuanto a su éxito en la lucha, explicó la estrategia detrás de su última victoria: “La lucha dura 6 minutos, son dos rounds de 3 minutos con 30 segundos de descanso en el medio. Iba 10 a 1, logré marcar dos puntos y mi entrenador me dice que apriete que mi contrincante estaba cansado. Cuando arranca el segundo round marqué un punto detrás de otro y con eso fui campeón.”

Ricky también compartió su interés por la gestión y dirección deportiva como objetivos fuera de su papel como atleta. Sin embargo, su principal sueño sigue siendo poder competir en los Juegos Olímpicos.

Su historia inspiradora es un testimonio de perseverancia, dedicación y pasión por la lucha, y Ricky Báez sigue trabajando incansablemente para alcanzar sus metas deportivas y personales más grandes.