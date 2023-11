El AMBA es la región que más concentra planes sociales

Advierten asimetrías en la distribución de programas sociales en las provincias. El dato se conoció mediante un informe elaborado por el Centro de Estudios e Investigación para el Desarrollo (CESID).

Uno de sus autores, Nicolás Quaglia habló este jueves con el programa Primera Mañana que se emite por Misionescuatro y al respecto explicó: “nosotros venimos trabajando desde el CESID, diferentes aspectos que hacen a las asimetrías que hay en términos de federalismo a nivel nacional”.

“Trabajamos sobre el tema de transporte, el tema de energía, AYSA, la empresa de agua, y estuvimos trabajando sobre la distribución del gasto social del Gobierno Nacional, sobre todo analizando el presupuesto nacional ¿por qué analizamos el presupuesto nacional? Porque es el lugar donde se plasma efectivamente la política pública que la gestión va a llevar adelante”, detalló el economista.

En esa línea agregó: “analizando el presupuesto, uno puede inferir cómo se va a desarrollar la política de gasto social, por ejemplo, a nivel nacional y, lo que encontramos, es que se repiten las mismas asimetrías que se vienen realizando gestión tras gestión”.

“Entonces, es muy notorio como la distancia entre declaraciones, con lo que efectivamente se va a hacer es muy grande y, puntualmente, con respecto al gasto social, el Ministerio de Desarrollo Social concentra la mayor cantidad de gasto social, el 90% de ese gasto se distribuye entre los programas Potenciar Trabajo y la Tarjeta Alimentar”, reveló Quaglia.

Y continuó: “es muy fuerte varias cosas. En primer lugar, la concentración en el AMBA de estas políticas, son los más beneficiados en términos de cantidad, concentran el 55% del total de los programas potenciar trabajo y del programa potenciar inclusión joven, que es uno menos conocido que es para jóvenes, ahí concentran el 75% y no hay ningún criterio objetivo para esta distribución la pobreza, la desocupación, debería haber distintos criterios para esta distribución, bueno eso no está presente en el presupuesto el 55% da supera la cantidad de habitantes que tiene la provincia de Buenos Aires y el AMBA en particular, evidentemente en este lugar donde se concentra la mayor cantidad de habitantes va a haber un gasto más alto”.

Con respecto a la cantidad de beneficiarios de planes por provincia comentó: “debería haber una distribución objetiva, por ejemplo, Jujuy es la que encabeza el ranking cada mil habitantes tiene 62 beneficiarios cada mil habitantes y después le siguen Chaco, Tucumán, Misiones que tiene 36 cada mil habitantes y después viene Buenos Aires que también tiene 36, pero si miramos el conurbano bonaerense, en ese punto llega a 42 personas cada 1.000 habitantes. Cuando lo comparamos, por ejemplo, con tasas de pobreza o con tasas de desocupación, no hay un criterio y tiene que ver con esto, con la distribución discrecional de los recursos”.

Con respecto a Misiones, dijo que se estima que hay 45 mil beneficiarios. “Hace varios meses que el gobierno nacional no está publicando la lista, pero a través del presupuesto uno puede hacer unos proxis sobre la cantidad de beneficiarios, estamos en el orden de 45 mil personas”.

“El problema de este tipo de programas que no tienen fecha de caducidad, tienen una muy baja contraprestación, es que se distorsiona el mercado laboral, la falta de controles. No se dieron de baja 200.000, se dieron de baja apenas 2000”, explicó Quaglia.

Asimismo, agregó: “lo que el fiscal Marijuan denunció es que 160.000 personas viajaron al exterior y eran beneficiarios de programas de Potenciar Trabajo, pero a la fecha son 2.000 personas las que se han dado de baja”.

“Es interesante poder separar entre lo que discursivamente lo que se dice con la realidad y mirar el presupuesto es lo que nos muestra esta gran asimetría en favor de AMBA, que es donde políticamente hoy concentran todas las miradas, no solo los políticos actuales que manejan el gobierno nacional, sino las sucesivas gestiones hace varios años”, afirmó el economista.