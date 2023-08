Saqueos en comercios: “no es hambre, es una cuestión netamente política de gente oportunista”

Moreno, Merlo, Tigre, Pilar, Escobar y Tres de Febrero son algunos de los partidos bonaerenses donde se produjeron este tipo de hechos. Foto: El Economista

Un clima tenso se vive a nivel nacional por los saqueos a comercios que tuvieron lugar en distintas ciudades, incentivados por el piquetero Raúl Castells. En el caso de Posadas, ante rumores, los hipermercados de la ciudad decidieron reforzar las medidas de seguridad.

Sobre este tema y otros, fue consultado el contador público, Raúl Karaben, quien al respecto opinó: “no es hambre, es una cuestión netamente política, política de evidentemente gente oportunista, por un lado, y de la debilidad o incapacidad del gobierno para administrar la seguridad, porque esto es falta de conocimiento de seguridad”.

“Normalmente, cuando los grupos de seguridad de los gobiernos, cuando quieren detectar este tipo de cosas preventivas y rápidamente lo saben lo desarman. Hay un grave problema de falta de manejo de la seguridad nacional, entonces por ahí un poco pasa la cuestión. Creo que el gobierno ahora está tomando dimensión de esto”, declaró Karaben.

En ese sentido, opinó: “creo que es una situación diferente, se parece quizá en el desgobierno, así de la misma manera que De La Rúa los últimos tiempos no manejaba nada, porque tenía un problema físico lo que fuera de su persona. Creo que estamos en ese desgobierno, la situación que hoy tenemos es que el gobierno no sabe para qué lado ir y, viendo que eventualmente perdió el rumbo, o pierde las elecciones, empieza a tomar medidas desesperadas”.

Por otra parte, dio un pronóstico sobre la inflación de agosto y septiembre: “hablando probablemente para agosto entre un 12 a un 14% y probablemente para septiembre algo similar, o sea se van a superar. Hoy los bancos están trabajando con una perspectiva de una inflación entre 140 al 200% anual y las tasas están acordes a esa expectativa inflacionaria”.

Asimismo, aclaró que Argentina no atraviesa una hiperinflación: “no estamos en una hiper, la hiper llega al descontrol total, más bien pareciera una inflación programada excesivamente alta, pero no una hiper que absolutamente se descontrola todo. En esa situación no estaríamos”, precisó Karaben.