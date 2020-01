Ventas en supermercados: Misiones con crecimientos reales, pero con caídas en rubros claves

El informe lo dio a conocer la consultora Politikon Chaco. Asimismo agrega que analizando el dato a precios constantes (para medir la evolución en términos reales), la provincia tuvo un incremento de ventas a nivel interanual del 2,9%. De ese modo, es el tercer mes consecutivo que Misiones experimenta crecimientos en términos reales.

Electrónicos, Indumentarias y alimentos preparados mostraron los mayores crecimientos; pero hay rubros de consumo claves para las familias donde se ven caídas, como panadería, frutas y verduras y lácteos, según un informe publicado por la consultora Politikon Chaco, en base a datos del INDEC.

A nivel nacional, las ventas totales en todo el país fueron de $68.076,8 millones, un 51,8% más que en el mismo mes del 2018, y un 2,5% más que en octubre de 2019, siempre medido a precios corrientes. A precios constantes, volvió a mostrar caídas reales, que fue en este caso del 2,3%.

En este marco, la provincia de Misiones totalizó ventas por $1.037,3 millones, creciendo interanualmente un 60% a precios corrientes, con un importante incremento en “Electrónicos y art. del hogar” (+151,5%).

A nivel regional, Misiones tiene el segundo incremento más bajo de todo el NEA, tanto en precios corrientes como constantes. El más alto de la región lo tiene Corrientes (+66,9% y +7,4%), seguido por Formosa (+63,1% y +4,9%), Misiones en tercer lugar (+60% y +2,9%), y cierra Chaco (+56,9% y +1,0%). Por primera vez en el año, las cuatro provincias del NEA muestran crecimientos reales.

Por grupo de artículos

Agrupando los datos según tipo de artículos, en Misiones, seis de ellos tuvieron un incremento interanual real (a precios constantes) en noviembre: el más importante se observó en las “Electrónicos y Artículos para el Hogar”, que crecieron un 61,8%; seguido de “Indumentaria, calzado y textiles” (+16,2%) y “Alimentos Preparados y Rotisería” (+14,3%).

Por el contrario, el rubro de “Panadería” fue la que experimentó la mayor caída a precios constantes (-16,4%), seguida de “Otros” (-5,8%)y “Bebidas” (-4,5%)

Rubros relevantes en el consumo del hogar no han tenido crecimientos demasiado importantes, y en algunos casos se observan caídas. Por ello, no es menor destacar que el crecimiento real de consumo misionero en supermercados está explicado por rubros que no son de primera necesidad.

