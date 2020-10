“En Misiones, el 35% de los alumnos no tiene conexión a internet”

POSADAS. Según el vocero del Observatorio Argentino por la Educación, Juan McLaughlin, tienen relevado que en Misiones, más de un tercio de los alumnos que terminan la primaria no tienen acceso a internet, lo que plantea una enorme limitación al momento de desarrollar tareas educativas en el marco de la pandemia del coronavirus (Covid-19)

“El 35% de los alumnos que terminan la primaria no tienen conexión a internet”, remarcó MacLaughlin en diálogo con MisionesCuatro, basándose en los resultados de las pruebas Aprender.

Según McLaughlin, la pandemia del coronavirus obligó a docentes, alumnos y padres, “a hacer un curso acelerado e improvisado sobre la educación a distancia. Como en todo aprendizaje hubo distintos momentos. Venimos haciendo estudios y encuentros en cada una de las provincias y fuimos aprendiendo cómo se fue dando el proceso”, contó el referente del Observatorio.

Además de la necesidad de conectividad, los alumnos también deben contar con dispositivos, en particular, computadoras, indicó McLaughlin. “A veces los celulares no son la mejor herramienta pedagógica a veces los comparten con varios miembros de la familia. Eso implicó un desequilibrio y los docentes nos tuvimos que adaptar a recibir trabajos en horarios no usuales porque fue el momento en que el chico tuvo acceso a la red o tuvo el teléfono”, comentó.

Encuentros entre padres con el Observatorio

“Nos pareció importante generar encuentros donde los padres puedan encontrarse y generar buenas prácticas”, contó el vocero del Observatorio, quien invitó a sumarse a un Encuentro de las familias por la educación a desarrollarse de manera virtual desde el lunes 26 hasta el jueves 30 de Octubre. “Vamos a transmitirlo por youtube”, dijo McLaughlin. Los interesados pueden inscribirse en el sitio argentinosporlaeducación.org

“Sería necio volver a las escuelas como si nada hubiera pasado. No nos quedó otra que capacitarnos”, insistió el vocero, añadiendo que en el retorno a la “nueva normalidad” educativa, deberá incluirse lo aprendido de la educación a distancia. “El 96% de las familias manifestó que sus hijos necesitan algún acompañamiento de un adulto para realizar las actividades”, recalcó.