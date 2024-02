“Los 4 fantásticos” confirma su casting oficial y Marvel revela primer vistazo

Marvel Studios finalmente ha revelado el tan anticipado casting de Los 4 Fantásticos (The Fantastic Four). Este miércoles 14 de febrero, la franquicia confirmó la participación de todo su elenco tras meses de varios rumores y teorías. Así, los elegidos para dar vida a estos personajes son: Pedro Pascal como Reed Richards (Sr. Fantástico), Vanessa Kirby como Sue Storm (Mujer Invisible), Joseph Quinn como Johnny Storm (Antorcha Humana) y Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm (La Mole). De tal manera, el cuarteto de estrellas se une oficialmente al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

La incorporación de este grupo de superhéroes ha sido un tema de especulación y emoción desde la adquisición de 21st Century Fox por parte de Disney en 2019. Si bien Reed Richards ya había aparecido antes en Doctor Strange en el multiverso de la locura bajo la interpretación de John Krasinski, esta nueva revelación abre un gran número de posibilidades para futuras narrativas y crossovers con otros personajes emblemáticos. El film contará con la dirección de Matt Shakman y un guion a cargo de Josh Friedman, Jeff Kaplan e Ian Springer.

Primer vistazo y nueva fecha para “Los 4 fantásticos”

La primera imagen oficial es en realidad una ilustración que conmemora el 14 de febrero (Día de San Valentín), fecha en la que se ha anunciado el reparto oficial de la película. El vistazo muestra a los actores dando vida a los cuatros personajes —Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm y Ben Grimm— que conforman la agrupación de superhéroes. Un curiosidad que apreciarán los fanáticos es que en la imagen se aprecia al cuarteto vistiendo los trajes originales de los cómics, lo que podría sugerir que esos serían los uniformes que utilizarían en las películas.

En el marco del anuncio, Disney también anunció que ha modificado las fechas de estreno de Los 4 fantásticos, que ahora se lanzará el 25 de julio de 2025, y de Thunderbolts, que se reprograma para el 2 de mayo de 2025. Estos cambios afectan a dos de las cuatro grandes producciones de Marvel programadas para 2025, que también incluyen a Captain America: Brave New World en febrero y Blade en noviembre. Para 2026, también están previstos cuatro largometrajes más, entre los que se destaca Avengers: The Kang Dynasty. Esto supone un incremento de estrenos respecto a este 2024, año en el que Marvel solo llevará a cines Deadpool & Wolverine, que estará en salas el 26 de julio.

¿De qué tratará la nueva película “Los 4 fantásticos”?

Si bien Marvel Studios no ha revelado la trama oficial, se espera que la historia de origen sea la misma que los cómics. En las historietas, se cuenta de la historia de como cuatro astronautas adquieren diferentes habilidades superheroicas tras una misión en la que se exponen demasiado a rayos cósmicos extraterrestres. De tal manera, Reed obtiene la capacidad de estirar su cuerpo a grandes distancias; Sue, que tiene una relación con Reed, consigue el poder de volverse invisible y generar campos de fuerza; Johnny, hermano de Sue, aprende a incendiar su cuerpo entero y volar como un cometa; y Ben, un amigo cercano a Richards, se vuelve una criatura rocosa y robusta con una fuerza enorme.

La dirección de Los 4 fantásticos está a cargo de Matt Shakman, quien anteriormente trabajó en WandaVision y Monarch: legado de monstruos. Bajo su experiencia y un elenco bastante talentoso, se espera que la “Primera Familia” de Marvel, como se les conoce, al fin tenga una adaptación fiel y de buena calidad luego de las previas versiones que intentó sacar adelante 20th Century Fox sin éxito.

“Los 4 fantásticos” y su talentoso reparto

Respecto a Pedro Pascal, de quien ya se había filtrado su participación hace unos días, se sabe que primero grabará la segunda temporada de The Last of Us para luego ponerse en forma y convertirse en el Sr. Fantástico para el film de Marvel. Se sabe también que el actor volverá en algún punto a su rol de mandaloriano en el universo Star Wars en la película The Mandalorian y Grogu. Asimismo, a Vanessa Kirby se le reconoce por dar vida a Margarita de Snowdon en The Crown, la Viuda Blanca en Misión Imposible 7, y la Emperatriz Josephine en Napoleón. En 2023, cuando en redes sociales sonaba bastante su nombre para el papel, la actriz señaló a Variety que “sería un honor interpretar a Sue Storm”.

En el cuarteto de superhéroes, también figura Joseph Quinn, quien ganó bastante popularidad en 2022 gracias a su rol como el divertido y rebelde Eddie Munson en la cuarta temporada de Stranger Things. Asimismo, el actor británico también aparecerá en Un lugar en silencio: día uno y Gladiador 2. Y por último, también está Ebon Moss-Bachrach, que hace poco se llevó un Emmy a Mejor actor de reparto en serie de comedia por su papel en la aclamada serie El oso. Previamente, también apareció en otras producciones conocidas como The Punisher, Girls y Andor.