LOS ANGELES. El reconocido actor Lance Reddick, que brilló en grandes series de televisión como The Wire y Oz, murió este viernes, a los 60 años, informó su publicista, Mia Hansen, en un comunicado en el que atribuyó el deceso a causas naturales. El actor fue encontrado sin vida en su casa de Studio City, en Los Ángeles, según detalló el medio especialista en celebridades TMZ.

Según informó La Nación, fuentes policiales confirmaron que su cuerpo fue descubierto alrededor de las 9.30 de la mañana, hora del Pacífico de EE.UU. (13.30 hora argentina). Reddick había pasado los últimos días en la gira de prensa para la cuarta entrega de la franquicia cinematográfica John Wick, que llegará a los cines la semana próxima.

En el film, John Wick: Chapter 4, se verá una vez más a Reddick en su papel de Charon, el conserje del Hotel Continental de Nueva York, aparecido en las películas anteriores de la famosa saga que protagoniza Keanu Reeves.

El actor había nacido y crecido en Baltimore, y en su juventud se graduó de la escuela de arte dramático de la Universidad de Yale.

Lance Reddick en Oz

Su carrera profesional comenzó a despegar con la cuarta temporada de Oz (2000), serie dramática centrada en la vida dentro de una prisión de máxima seguridad, producida por HBO. En esa supreproducción, Reddick interpretaba a Johnny Basil, un agente encubierto enviado a prisión que se volvía adicto.

“Nunca me interesó la televisión. Siempre la vi como un medio para conseguir un fin. Como muchos actores, solo me interesaba el teatro y el cine. Pero Oz cambió la televisión. Fue el comienzo del reinado de HBO en la calidad, el material artístico. Cosas que se remontan al gran cine de los años 60 y 70”, declaró Reddick a The Associated Press en 2011.

Luego del éxito en público y en la crítica de Oz, Reddick continuó trabajando en HBO y le dio vida a personajes elegantes, como el teniente Cedric Daniels en la serie The Wire (2002), de la misma cadena, donde se veía atrapado en la oscura trama política del departamento de Policía de Baltimore, íntimamente relacionado con jefes narcos, abogados y políticos.

Lance Reddick en The Wire

El actor comenzó como uno de los protagonistas. Su personaje estaba a cargo de la división de narcóticos, pero fue ascendiendo durante las cuatro temporadas que la ficción duró al aire, hasta terminar renunciando al cargo de comisionado, en rechazo a las políticas de la jerarquía policial y del alcalde de Baltimore.

The Wire es considerada la mejor serie del siglo XXI, según una encuesta organizada por la BBC, en la que 206 expertos en televisión, críticos, periodistas, académicos y figuras de la industria audiovisual, provenientes de 43 países distintos, la seleccionaron por encima de Mad Men (2ª), Breaking Bad (3ª), Fleabag (4ª) y Game of Thrones (5ª)

“Cuando surgió la oportunidad de Oz, me lancé. Y cuando leí el piloto de The Wire, siendo un tipo que nunca había querido salir en televisión, me di cuenta de que tenía que estar en esta serie”, reconoció para el mismo medio.

En 2009, le dijo a Los Angeles Times: “Soy un artista de corazón. Siento que soy muy bueno en lo que hago. Cuando fui a la escuela de arte dramático, sabía que tenía al menos el mismo talento que otros estudiantes, pero como era negro y no era guapo, tendría que dejar todo para que se fijaran en mí”, expresó.

En Fox, Reddick también protagonizó la serie Fringe, en la que interpretó al agente especial Phillip Broyles, jefe de una división que investigaba casos relacionados con la pseudociencia.

Lance Reddick con Keanu Reeves en la película John Wick 4

En 2021, consiguió una nominación a los premios SAG por Una noche en Miami. Asimismo, formó parte de la serie Bosch durante los siete años de emisión de la tira, y tuvo algunas participaciones esporádicas en American Horror Story.

Además de la siguiente entrega de John Wick, Reddick participó de proyectos de próximo estreno, como la remake de White Men Can’t Jump, que en 1992 protagonizaron Wesley Snipes y Woody Harrelson, y Shirley, la película biográfica de Netflix sobre la ex congresista Shirley Chisholm. Asimismo, tenía prevista una aparición en el programa The Kelly Clarkson Show, de la cadena estadounidense NBC, la próxima semana.

El actor estaba casado desde hace más de dos décadas con Stephanie Reddick y tenía dos hijos, Yvonne Nicole y Christopher Reddick. A pesar de su estrellato siempre mantuvo su vida privada lejos de los reflectores.