Diego Roel, el escritor que fue atrapado por la tierra colorada y ganó el Premio Loewe de Poesía en España

POSADAS. Este sábado el Programa Somos Comunidad de Misiones Cuatro, recibió la visita del escritor argentino Diego Roel, reciente ganador del prestigioso Premio Internacional Loewe de Poesía. El galardón, considerado uno de los más destacados en el ámbito de la poesía en español, fue otorgado a Roel por su obra “Los cuadernos perdidos de Robert Walser”, una obra que ha cautivado a la crítica y al jurado por su profundidad y humanidad.

El jurado del Premio Internacional Loewe calificó la poética de Roel como “un emblema del ser humano doliente”, destacando la capacidad del autor para explorar las complejidades de la existencia a través de sus versos.

Durante la entrevista en Misiones Cuatro, Diego Roel compartió su fascinante viaje desde su lugar de origen en Temperley hasta su arraigo en la tierra colorada. “Ya me siento posadeño”, afirmó Roel, quien pasó gran parte de su vida en diversas regiones de Argentina, incluyendo La Plata, Neuquén y Mendoza. “Misiones me atrapó. A pesar del clima agobiante, me fui acostumbrando, la Costanera me atrapó y acá estoy”, añadió.

Los premios como puerta

El galardón que obtuvo en 2020, el Premio Alegría de Santander en España, impulsó a Roel a seguir participando en concursos literarios con su nueva obra. Sin embargo, el éxito en el Premio Internacional Loewe no fue algo que esperara. “Es como tirar una botella al mar porque hay muchas circunstancias que tienen que ver con que te premien finalmente, hay un pre-jurado, mucha gente que manda. Yo trabajé mucho en el libro que mandé y fue una sorpresa”, expresó el escritor.

En esta edición del Premio Internacional Loewe, compitieron 2.302 participantes de 44 países, lo que resalta aún más la significativa victoria de Roel en este concurso literario.

Roel reflexionó sobre los desafíos económicos que enfrentan los escritores en Argentina en la actualidad, señalando que un premio literario ofrece la posibilidad de editar y publicar, lo cual puede ser especialmente difícil en un contexto de inflación.

Con la máscara de Robert Walser

“Los cuadernos perdidos de Robert Walser”, la obra que le valió el reconocimiento del Premio Loewe de Poesía, rinde homenaje a la figura de un escritor y poeta suizo que desapareció de la escena literaria durante 20 años, a pesar de ser admirado por figuras como Franz Kafka. Roel relató: “Se me ocurrió que, si él siguió escribiendo, dejó unos cuadernos perdidos. Dije: ‘Voy a escribir esos cuadernos como si fuera él’, y utilicé una especie de máscara literaria”.

Las marcas de Burton, Orozco y Castillo

Recordando sus inicios en la literatura, Roel mencionó la influencia clave de figuras como Gerardo Burton, un poeta que fue su mentor y maestro durante su adolescencia en Neuquén. También mencionó a Olga Orozco y Horacio Castillo como importantes guías en su camino literario.

Diego Roel, quien publicó su primer libro en 2004, destacó que su obra literaria ha evolucionado a lo largo de los años, manteniendo una coherencia, pero buscando constantemente una “vuelta de tuerca”. “El lector atento reconoce el estilo, pero, uno va mutando”, sostuvo.

Con su galardón recién obtenido, Diego Roel se consolida como un destacado representante de la poesía contemporánea en español y un orgullo para la literatura argentina.