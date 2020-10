Depeche Mode y Whitney Houston entrarán al Salón de la Fama del Rock & Roll

El Salón de la Fama del Rock & Roll anunció grandes noticias para los amantes de la música: nuevos nombres entrarán a este lugar. Después de posponer el evento de mayo a noviembre por razones de público conocimiento, como lo es la pandemia de coronavirus, se realizará el próximo 7 de noviembre a las 9:00 pm (hora Argentina) y HBO será el encargado de transmitir el gran evento.

La presentación especial honrará a los nuevos miembros de este año: Depeche Mode, Whitney Houston, The Doobie Brothers, Nine Inch Nails, The Notorious BIG, T. Rex y los galardonados con los premios “Ahmet Ertegun” que este año son Jon Landau e Irving Azoff.

Este año fue la primera vez que la reconocida cantante estadounidense Whitney Houston era candidata a entrar en el Salón de la fama. En el caso de la banda británica Depeche Mode, esta nominación fue su tercera vez. Recordemos que para poder ingresar a este lugar tan especial para los artistas del rock and roll se estipula que la primera grabación del artista o banda debe haberse editado al menos hace 25 años.

Los ganadores de este reconocimientos fueron escogidos a través de la votación de historiadores, miembros de la industria musical e integrantes del Salón. Entre los datos analizados para escoger a los ganadores se tuvo en cuenta su nivel de influencia, su legado, su capacidad de innovación, entre otros pormenores.

Entre los invitados especiales se contará con grandes figuras reconocidas como Miley Cyrus, Luke Bryan, Sean “Diddy” Combs, Billy Gibbons, Dave Grohl, Don Henley, Jennifer Hudson, Billy Idol, Iggy Pop, Alicia Keys, Adam Levine, Chris Martin, Lin-Manuel Miranda, Brad Paisley, Bruce Springsteen, St. Vincent, Ringo Starr, Gwen Stefani, Charlize Theron, Nancy Wilson y más, todos destacando la importancia y la influencia de los Inducidos de 2020.

Vía País