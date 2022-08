Falleció la actriz Anne Heche tras protagonizar un choque

Foto: Reuters

La actriz estadounidense, Anne Heche, murió este viernes por una herida cerebral severa a causa de un impactante choque la semana pasada.

“Mi hermano Atlas y yo hemos perdido a nuestra madre. Después de seis días de cambios emocionales casi increíbles, me queda una tristeza profunda y sin palabras. Espero que mi madre esté libre de dolor y empiece a explorar lo que me gusta imaginar como su libertad eterna. A lo largo de esos seis días, miles de amigos, familiares y fans me hicieron llegar sus corazones. Estoy agradecida por su amor, así como por el apoyo de mi padre, Coley, y mi madrastra Alexi, que siguen siendo mi roca durante este tiempo. Descansa en paz mamá, te quiero, Homer”, fue el comunicado de su hijo Homer, quien confirmó la noticia.

Heche se encontraba hospitalizada desde el pasado 5 de agosto, cuando su Mini Cooper azul se estrelló contra una vivienda en la zona de Mar Vista (Los Ángeles, EEUU). El vehículo terminó envuelto en llamas.

Este viernes, antes de confirmar su muerte, la familia de Heche dijo en un comunicado que no se esperaba que sobreviviera y que se la mantenía con respiración asistida para determinar si sus órganos podían ser donados.

Su carrera

La actriz saltó a la fama a finales de la década de 1980 con su retrato de Vicky Hudson y Marley Love en la telenovela “Another World”, por la que ganó un Emmy.

Luego se consolidó en Hollywood con varias películas como Psycho (1998), Donnie Brasco (1997), I Know What You Did Last Summer (1997) y Six Days, Seven Nights (1998) y llegó a estar nominada a un Tony por la obra de Broadway “Twentieth Century”.

En un libro de memorias de 2001, habló sobre sus luchas de toda la vida con la salud mental. Por último, tuvo papeles recurrentes en la serie de televisión “Chicago P.D.” y “All Rise”, y en 2020 participó en “Dancing With the Stars”.