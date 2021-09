Flavio Azzaro: “Los p… se mueren de hambre en este país”

Imagen vía elintransigente

BUENOS AIRES. El cimbronazo por la dura derrota del Kirchnerismo contra el Frente Juntos Por el Cambio en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del domingo pasado continúa dando de qué hablar entre propios y extraños.

Fue el caso del periodista deportivo y conductor Flavio Azzaro en su programa matutino de Crónica TV donde interpeló a los dirigentes del Gobierno Nacional y los invitó a gobernar para la gente y contra el hambre.

Adorni – Azzaro 2023



pic.twitter.com/2tEjhvfxTg — Manuel Adorni (@madorni) September 14, 2021

“Hagan cosas de verdad, la gente no tiene para morfar. Arrancan a hablando y dicen ‘buenos días todes, todos’; dale hablá, déjate de joder”, dice Azzaro en un fragmento de video que se hizo viral en las redes sociales y donde critica a las ideas progresistas. “Hacen para la gilada eso porque en la casa no dicen ‘todes’”, agregó en relación al lenguaje inclusivo utilizado por algunos funcionarios en los discursos.

Evidentemente indignado por el mensaje que busca dar el Gobierno, Azarro opinó: “Empiecen a gobernar de verdad, un país con 53% de pobres. Te lo pido por favor gobierno de mi vida, aflojen con el progresismo berreta”,

“Las minas no tienen para comer en este país, me tienen las bolas llenas porque no dicen una idea. Todavía están revalidando el Matrimonio Igualitario, pasaron 10 años hermano”, insistió el conductor y cerró “los p… se mueren de hambre en este país”.