Laura Fidalgo tras padecer dengue: “No me podía levantar, pensé que me moría”

“Un día fui a la escuela -de danza- a buscar unos papeles, comí una hamburguesa que no como nunca y a la noche me empecé a sentir mal. Lo adjudiqué a que me había intoxicado porque tenía nauseas y un poquito de fiebre”, comenzó diciendo la bailarina.

Y continuó: “Esa misma noche se me pasó esa sensación fea. Al día siguiente, me levanté bárbara. Tomé sol y me picó un mosquito mientras estaba en la reposera. A la noche vuelvo a tener esos síntomas de nauseas y fiebre, dije ‘sigo con esta intoxicación, raro’”.

“Me dijeron ‘no tomes nada, llamá al médico’ para no tapar los síntomas. Esa misma noche, me empieza a subir la fiebre. Llamo al médico, me pregunta por los síntomas y me mandó una enfermera para hacerme una extracción de sangre. Y al otro día dio positivo dengue”, explicó Fidalgo.

“Durante cinco días estuve con fiebre y nauseas, no me podía levantar de la cama. En mi caso, no fue tanto el dolor de articulaciones pero te aniquila el dolor de los músculos. No tuve tanto dolor en el cuerpo pero eran tal las nauseas y la fiebre que no me podía levantar”, agregó al respecto.

Al ser consultada sobre el comienzo del Bailando 2020, Laura dijo: “Estoy muy ansiosa de empezar. Es muy importante hoy por hoy que esté el programa, la gente necesita un ‘shampoo cerebral’”.

“Es un todo que hace un divertimento a la noche, y no te hace pensar todo el tiempo en lo mismo. Estamos pasando mucha angustia, hay gente que no come”, arrojó la artista sobre la situación actual que viven muchos argentinos a causa de la cuarentena.

En esta misma línea, comentó: “Estoy pensando en armar una reunión con el Ministerio de Cultura para que nos den una mano. En mis escuelas estoy dando clases online para que los profes puedan bancarse la comida del mes pero la gente no puede más”.

“Ayer fui a acomodar la escuela para que no se me venga abajo y me vino una angustia terrible. Estaba lleno de boletas para pagar y pensé ‘cómo hago’. No tengo ánimos”, se sinceró Laura.

Y finalmente reflexionó: “Para mi hay poca empatía, yo trabajo desde tan chica que sé cuando a alguien le falta pero no sé si somos tan solidarios”.

Mitre