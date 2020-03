Los 10 mejores discos de los 60 según Hunter S. Thompson

Según lo reportado por Farout Magazine, el padre de lo que luego fue denominado «periodismo Gonzo» le mandó en 1970 una curiosa carta a John Lombardi, entonces editor de la revista Rolling Stone. En esa misiva Thompson le compartía su selección de los diez mejores álbumes de lo que él llamó «la edad del rock» y que coincidía con la segunda mitad de la década de los 60.

En dicho texto, Hunter señala lo siguiente con su habitual tono mordaz:

«Me ofende su suposición de que la música no es mi asunto porque he estado argumentando durante los últimos años que la música es la nueva literatura, que Dylan es la respuesta de 1960 a Ernest Hemingway, y que la voz principal de los años 70 estará en discos y cintas de video en lugar de libros.»

Más adelante, el escritor detalló lo que opina sobre algunos artistas de su listado: «Por música no me refiero a Nitty Gritty Dirt Band. Si los Grateful Dead vinieran a la ciudad, me abriría paso con una jodida plancha de neumáticos, si es necesario, creo que su disco Working Man’s Dead es lo más pesado desde Highway 61 y «Mr Tambourine Man» (con la posible excepción de los dos últimos álbumes de los Stones… y la excepción definitiva de Memphis Underground de Herbie Mann, que puede ser el mejor álbum editado por cualquiera)».

A continuación, presentamos sus 10 placas elegidas, seguidas de una playlist en la que se puede disfrutar de tales discos.

Memphis Underground de Herbie Mann (1969)

Bringing It All Back Home de Bob Dylan (1965)

Highway 61 Revisited de Bob Dylan (1965)

Workingman’s Dead de de The Grateful Dead (1970)

Let it Bleed de The Rolling Stones (1969)

Buffalo Springfield de Buffalo Springfield (1967)

Surrealistic Pillow de Jefferson Airplane (1967)

Various albums de Roland Kirk

Sketches of Spain de Miles Davis (1959)

Inventions de Sandy Bull (1965)

IndieHoy

Seguinos en Google Noticias, entrá acá y dale click a la estrellita!

También podés seguirnos en Twitter, click acá!