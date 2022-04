Foo Fighters se convierte en la banda con más Grammys de la historia

Foo Fighters hizo historia en la última gala de los Premios Grammys al llevarse los tres premios por los que estuvo nominada.

La banda ganó en las categorías ‘Mejor Interpretación de Rock’ con ‘Making a Fire’; ‘Mejor Canción de Rock’ con ‘Waiting on a War’ y ‘Mejor Álbum de Rock’ con ‘Medicine at Midnight’.

En dichas ternas competían con artistas como Black Pumas, AC/DC y Deftones y con este resultado los Foo Fighters se convierten en la banda con más Grammys de la historia.

Foo Fighters recibió por primera vez un Premio Grammy por su vídeo musical de «Learn to Fly» en 2000, y ha ganado otros diez en total. Entre los que se incluyen cuatro premios Grammy en la categoría Mejor Álbum de Rock por There Is Nothing Left to Lose, One by One, Echoes, Silence, Patience & Grace y Wasting Light, y tres premios a la Mejor Interpretación de Hard Rock para las canciones «All My Life», «The Pretender» y «White Limo».

Luego en 2012 la banda se presentó en la ceremonia con el tema Walk, junto con la versión remix de Rope, con deadmau5.

En aquella gala fue nominada a seis Premios Grammy, incluyendo Álbum del Año, Mejor Actuación Rock, Mejor Interpretación de Hard Rock/Metal, Mejor Canción de Rock, Mejor Álbum de Rock y Mejor Video Musical de Formato Largo (para Back and Forth).

Ganaron cinco de los seis, perdiendo solo ante Adele en la categoría álbum del año.

Recordemos que la banda está atravesando un momento muy difícil, tras el fallecimiento de Taylor Hawkins, su baterista, motivo por el cual ningún integrante estuvo presente en la ceremonia y cancelaron todas las fechas futuras.

Asimismo en la gala se rindió homenaje al icónico Taylor Hawkins con un emotivo video en el que mostraron algunas imágenes de la carrera del artista.