Ricardo Darín irrumpió en un programa para ayudar a un perro perdido

Leo Montero se sorprendió en medio del aire ante una visita inesperada, la de un actor muy conocido incluso fuera de la Argentina que se presentó de forma sorpresiva por una causa solidaria. Ricardo Darín buscaba a través de la TV encontrar los dueños de un perro que acababa de rescatar en la calle Carranza, muy cerca de los estudios.

Es que en su programa, Estamos a tiempo, que se emite por América, Montero además de abordar temas relacionados con la actualidad brinda un espacio para la adopción responsable de mascotas.

Por recomendación de su esposa, Florencia Bas, Darín, que es vecino del canal, decidió presentarse ante las cámaras de América para ver si las imágenes del cachorro que había hallado eran vistas por los dueños del perro.

Si bien el can no tenía placa identificatoria, el actor asumió que no era callejero por su buen estado de salud. Entonces, al saber que Montero también está comprometido con el tema y que estaba al aire en ese momento, decidió acercarse al canal.

“Honestamente, yo creo que este perro no es callejero. Está muy limpio para haber estado mucho tiempo en la calle”, dijo Darín e imaginó una hipótesis. “Creo que hoy salió corriendo de algún lugar. Y no sé si es de esa esquina o de algún barrio aledaño”, agregó luego de contar que lo vio mientras caminaba y que lo estaban por atropellar. “Le compré esta correíta que le queda bien”, sumó mientras el cachorro, al que sostenía en sus brazos, lo besaba en la cara.

Montero hablaba al aire con Luis Novaresio cuando apareció Darín. Después de contar las circunstancias en que había encontrado a Justiniano -como apodaron al perro- y de ver la gran conexión que existía entre el actor y el animal, Montero aprovechó para preguntarle en qué proyectos andaba.

Pero antes contó la sorpresa que se llevó al aire. “Lo que acaba de suceder es una cosa de locos. Miro hacia la calle y entra el señor a cuadro con un perro en brazos diciendo: ‘Lo acabo de encontrar y me dijo Flor que venga porque estás en vivo’. ¡El señor Ricardo Darín!”, presentó a su amigo, quien lucía una gorra para no dejar ver su pelo descolorido, que tuvo que teñir por un personaje. También el conductor, quien tiene cuatro perros, abrió la posibilidad de adoptar a Justiniano y le dijo a Darín que también podía ser él quien se quedara con el cachorro. A lo que el actor aclaró: “Ya lo sé, pero tengo tres perros y uno es macho alfa”.