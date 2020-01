Tarantino planea una serie spin-off de Once Upon a Time… in Hollywood

Sin duda, Once Upon a Time… in Hollywood es una de las mejores películas del año. No por nada logró 10 nominaciones en los premios Oscar. Pero ¿qué pasaría si ahora tuviera una serie de TV? Eso es lo que planea hacer su director, el gran Quentin Tarantino.

El director se sentó a hablar con Deadline, contó que planea dirigir una serie spin-off centrada en Bounty Law, la serie que aparece dentro de Once Upon a Time… in Hollywood. Se le puede ver en los flashbacks de la película, y la historia de ficción será liderada por Jake Cahill, o Rick Dalton, o Leonardo DiCaprio.

“En cuanto a la serie de Bounty Laws, quiero hacerla, pero me llevará un año y medio. Tiene una introducción en Once Upon a Time… in Hollywood, pero realmente no lo considero parte de la película (aunque lo es). La serie no va a ser sobre Rick Dalton haciendo de Jake Cahill. Es sobre Jake Cahill”, aclaró Tarantino.

El director explicó que para hacer Bounty Law, debió ver series como Wanted, Dead or Alive, The Rifleman y Tales of Wells Fargo. Se trata de programas en los que podría haber participado Rick Dalton.

“El concepto de contar una historia dramática en media hora… Lo ves y piensas: ‘wow, hay mucha narración en apenas 22 minutos’. Y pensé: ¿puedo hacer eso? Terminé escribiendo cinco episodios de media hora. Así que los voy a hacer y los dirigiré a todos”, afirmó Tarantino.

