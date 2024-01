El 2023 fue el año más caluroso registrado a nivel mundial

El observatorio europeo Copernicus, informó este martes que el año 2023 fue el más cálido en todo el mundo, con 1,48 grados, más que el promedio de la era preindustrial y récord de temperatura en los océanos.

“El 2023 experimentó una temperatura media mundial de 14,98 grados Celsius, es decir 0,17° C por encima del récord anual precedente de 2016“, explicó el observatorio europeo sobre cambio climático.



Además, detalló que los océanos baten récords de temperatura estacional desde hace nueve meses, reportó la agencia de noticias AFP.

Higher temperatures and dry spells increased the risk of #wildfires🔥 in South America, particularly in Central-Eastern #Brazil 🇧🇷



Read more in our report on #drought🚱 in the #Amazon Basin at👇https://t.co/FgiXDQcDeV



🔽Monthly fire danger maps from April to October 2023 pic.twitter.com/Jgcbv8BmyS