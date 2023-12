Pronóstico del tiempo: anticipan cielo nublado y máximas por debajo de los 30º

El meteorólogo Favio Cabello, habló con el programa Primera Mañana que se emite por MisionesCuatro sobre el pronóstico del tiempo previsto para los próximos días.

“Mañana martes va a empezar un aire más fresco, un frente frio en el norte del país que van a llevar las temperaturas a máximas de 29 grados”, explicó.

“Por el resto de la semana vamos a tener máximas de este tipo a partir del martes. Se va a nublar en las próximas horas y no va a hacer tanto calor”, precisó Cabello.

Asimismo, anticipó que a partir de este martes y hasta navidad habrá “tiempo agradable por debajo de los 35 grados”.

Por otra parte, hizo mención a la intensa tormenta que azotó Buenos Aires, dejando destrozos y personas fallecidas. “No es la misma tormenta que pasó en Buenos Aires, la tormenta se disipa, no se trasladan a grandes distancias, a no tener temor por eso. Podemos tener una tormenta similar pero no la misma”, explicó el meteorólogo.

Con respecto a El Niño, dijo va a estar presente hasta marzo del 2024: “estamos en alerta desde que comenzó El Niño desde el 1º de septiembre hasta marzo inclusive”.

“Cada fenómeno que tengamos, chaparrón, tormenta, van a ser de estas características, intenso, fuerte, con capacidad destructiva. Estamos con El Niño, no es poca cosa, no es para tomarlo de manera liviana”.

“Ojalá que dure estos meses y no se prolongue en el tiempo. La niña también suele durar ocho meses, la última que tuvimos duró tres años y medio”, precisó Cabello.