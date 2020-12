Lluvias de Gemínidas y eclipse de sol, lo que resta del calendario astronómico

Lluvia de estrellas de Gemínidas. Foto: La Voz de Galicia

POSADAS. Este lunes, pasado el mediodía, gran parte de los países sudamericanos podrán visualizar el primer eclipse solar de la década. Algunas ciudades de Argentina y Chile tendrán el privilegio de observarlos en su forma total y no parcial. La franja de oscurecimiento transversal abarcará unos 100 kilómetros de ancho y podrá verse, especialmente, en las provincias de Neuquén y Río Negro.

Se trata de un fenómeno celeste que no volverá a ocurrir en la región hasta 2048.

En ese marco, el profesor Sergio Toscano, ex director del Observatorio Padre Kolping-con sede en Villa Cabello, declaró: “lamentablemente se promocionan muchas cosas que no son visibles, pero hay cosas que son visibles y que no se promocionan, que va del 13 al 14 de diciembre, la lluvia de estrellas de Gemínidas. Se produce en la constelación de géminis, los gemelos. Es una lluvia hermosa para poder ver, estamos hablando de más de 200 meteoritos por hora”, expresó el astrónomo en diálogo con Misiones Cuatro.

En ese sentido, para mirar esas estrellas recomendó “salir de la ciudad” y “buscar lugares oscuros, para ver este espectáculo que es una maravilla, una lluvia de estrellas fugaces”, precisó.

Además, contó que el año que viene habrá un eclipse total de luna “que lo vamos a poder ver de la provincia de Misiones”, reveló Toscano.

También dijo que el próximo sábado 19 de diciembre habrá una conjunción de Júpiter y Saturno: “cuando el sol se oculta vamos a poder ver a Saturno y a Júpiter cada más cerquita, desde la 18:30 hasta las 20:30, después se ocultan bajo la línea del horizonte”, precisó el astrónomo.