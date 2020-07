Qué carreras estudiar para llegar a ser millonario

Seguramente quienes estén hoy en cuarto o quinto año de la secundaria en la Argentina se estén preguntando cada vez más frecuentemente qué estudiar, que carrera elegir para asegurarse un futuro en un presente tan incierto y volátil como el actual.

Y desgraciadamente a muchos chicos que hoy están definiendo qué estudiar les toca tomar esa difícil decisión en el contexto de una pandemia en donde no se pueden hacer todas las averiguaciones, test vocacionales o entrevistas que ayudan generalmente a elegir.

Quienes cuentan con una vocación definida desde chicos tuvieron una ventaja para decidir qué estudiar. Son afortunados los que tienen claro a qué quieren dedicarse.

Pero no todos cuentan con esa fortuna, incluso después de haber elegido, porque en los primeros (o incluso en los últimos) años de carrera a veces hay quienes se replantean mil veces qué estudiar. Quizás se dan cuenta de que se equivocaron, de que su vida cambió y hoy tienen otros intereses y vocaciones, o simplemente encontraron más tarde aquello a lo cual le quieren dedicar su vida.

Este tiempo de pandemia y de aislamiento social justamente trajo para muchos la oportunidad de replantearse el camino laboral, de reinventarse o de al menos probar, quizás haciendo algún curso online o aprendiendo alguna actividad creativa, qué estudiar una vez que ingresemos en la «nueva normalidad».

Pero cuando no contás con una vocación definida, probablemente al plantearte qué estudiar te fijes sobre todo en las carreras con mayor salida laboral que coincidan con tus intereses.

Y sobre todo, si lo que te interesa es ganar dinero con la profesión que elijas, es muy probable que te estés preguntando qué estudiar para llegar a ser millonario.

Bueno, esas preguntas tienen respuesta aunque los caminos para encontrar la fortuna económica son muchos y variados. Te contamos entonces qué estudiar para tener una profesión con amplia salida laboral que te lleve a ganar mucho dinero.

¿Qué estudiar para tener una amplia salida laboral?

Cuando se piensa en carreras con amplia salida laboral en la Argentina hoy, el camino de las ingenierías en sistemas y el desarrollo de software parece el más obvio.

De hecho, incluso en pandemia este sector estrella planea crear unos 2.500 puestos de trabajo calificados y con buenos sueldos.

Sin embargo, al analizar en profundidad hay incluso carreras muy tradicionales que ofrecen aún una amplia salida laboral para quienes están decidiendo qué estudiar.

Claro que quienes están pensando qué estudiar deben saber que es cierto que las ingenierías también pisan fuere entre las carreras más demandadas y con mejor salida laboral en Argentina, que son:

Ingeniería Civil.

Ingeniería Ambiental.

Ingeniería Química.

Ingeniería en Agronomía.

Estas son las carreras con más potencial en el país a nivel general según el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, tal como se puede ver en el informe «Las profesiones que más se necesitan en el país».

Sin embargo, esas carreras no son las que se adaptan a todas las geografías, y tienen mayor demanda en algunas provincias y no tanto en otras. Quienes no tengan idea de qué estudiar y quieran asegurarse la salida laboral de la profesión que elijan, deben averiguar qué se adapta mejor al lugar en donde viven o desean vivir en el futuro.

Por caso, de acuerdo al mencionado informe, las carreras con mayor salida laboral en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires son las siguientes:

Industria alimentaria y textil.

Turismo

Industria automotriz

Industria metalmecánica

Refinación y petroquímicas

Finanzas

Sevicios empresariales

Logística

Informática, comunicación y Software

Analistas e ingenieros ambientales

Estas serían las mejores opciones para quienes se preguntan qué estudiar en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y no tienen definida su profesión por vocación.

¿Qué estudiar para ser millonario?

Claro que una amplia salida laboral es un factor de peso en la decisión sobre qué estudiar, pero no necesariamente una carrera con alta demanda de talento te llevará a ser un millonario.

Lo que facilita elegir ese tipo de carreras es la primera inserción laboral, y también que no suele haber bajos sueldos o malos beneficios en esos campos en los que la oferta de talento es menor a la demanda. Pero no significa que quienes estén insertos en esos campos laborales se conviertan automáticamente en millonarios.

Es muy probable, por ejemplo, que la demanda de asistentes sociales supere la oferta de profesionales. Pero si bien los millonarios suelen ser filántropos con su dinero, no hay muchos que hayan hecho sus primeros millones en esta línea de carrera.

Por eso, es importante para definir qué estudiar, cuando tienes este objetivo como proyecto de vida, elegir profesiones que puedan llevarte a esa meta.

Si miramos las evidencias, las carreras de administración en negocios son las que eligen la mayoría de los empresarios, ya sea como carrera de grado o de posgrado. No por nada las Maestrías en Administración de Negocios (MBA, por sus siglas en inglés) son las de mayor demanda en cualquier escuela de negocios.

Hacer un MBA al terminar tu carrera es una muy buena opción si estás pensando qué estudiar una vez que hayas ganado algo de experiencia en tu profesión, y en muchas grandes empresas es una condición básica que deben cumplir las personas que aspiran a los puestos de mayor jerarquía.

Otras carreras de donde emergen algunos de los nuevos empresarios con mayores fortunas son las de ingeniería en informática o computación.

Jeff Bezos, fundador de Amazon y el hombre más rico del mundo en este momento, estudió Informática en la Universidad de Princeton y trabajó en finanzas antes de fundar su imperio de e-commerce.

Carlos Slim, de America Movil (Claro, Telmex, entre otras) y el latinoamericano con la mayor fortuna de, estudió Ingeniería Civil en la Universidad Autónoma de México (UNAM).

Michael Bloomberg, fundador del imperio de información financiera homónimo y exalcalde de la Ciudad de Nueva York, se graduó en Ingeniería en la universidad Johns Hopkins University, y luego hizo un MBA en la Universidad de Harvard.

Y Larry Page, cofundador de Google Page tiene un título de grado en Ingeniería de computación de la Universidad de Michigan, y una maestría en Ciencias de la Computación de la Universidad de Stanford, donde también cursó un PhD.

La ingeniería, la computación, la informática fueron en el momento en que estos millonarios decidieron qué estudiar las carreras del futuro, como hoy lo son las ciencias de datos, la matemática, entre otras del espectro STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemática, por sus siglas en inglés).

Pero no por eso al decidir qué estudiar tenés que cerrarte a posibilidades fuera de las ciencias y la computación. Si tu objetivo es ser millonario, muchas personas lograron esa meta a partir de carreras tradicionales en áreas muy bien remuneradas como las finanzas y la economía.

Sin ir más lejos, el «Oráculo de Wall Street», Warren Buffett, fue durante muchísimos años el hombre más rico de Estados Unidos, hasta que lo destronó Bill Gates y subsecuentemente Jeff Bezos. Buffett estudió Administración de Negocios en la Universidad de Nebraska y luego una maestría en Ciencias Económicas en la Escuela de Negocios de Columbia.

En 2018 la empresa de recursos humanos británica, Aaron Wallis Sales Recruitment, examinó la lista de las 100 personas más ricas del mundo que elabora la revista norteamericana Forbes para saber qué estudiaron y qué caminos tomaron las personas con las mayores fortunas del mundo.

Y si bien el estudio arrojó que menos del 20% de estos millonarios fundaron sus propios negocios, que la mayoría heredó o comenzó a trabajar en un negocio familiar, etc. si es interesante ver qué decían los resultados sobre qué estudiaron estas exitosas personas.

El análisis de las carreras de los 100 integrantes del ranking de millonarios de Forbes de 2018 indicó que al elegir qué estudiar, 22 de ellos se definieron por la Ingeniería, 16 eligieron Administración de Empresas, 11 se dedicaron a Finanzas y Economía, seis estudiaron Derecho y 4 carreras relacionadas a la Informática.

Así que esto te da una pauta para comenzar a pensar qué estudiar y qué opciones te convienen si querés llegar a ser millonario.

Claro que al elegir qué estudiar no solo tenés que tener en cuenta estos datos si tu objetivo es llegar a ser millonario. Ninguna carrera por si sola en ninguna universidad del mundo construye millonarios automáticamente.

La mayoría de los millonarios «self made» estudiaron y trabajaron muchos años antes de llegar a tener éxito. Por eso al elegir qué estudiar también tenés que pensar qué te gusta hacer o en qué sos bueno o buena, porque vas a tener que hacer tareas relacionadas con esa profesión durante mucho tiempo para lograr una fortuna.

Por último, también vale la pena aclarar que decidir hoy qué estudiar pensando en convertirte en millonario no quiere decir que no vayas a cambiar de idea en el camino o encontrar tu vocación más adelante. Siempre podrás cambiar de idea y dedicarte a otra cosa.

También es importante recordar que la decisión sobre qué estudiar no significa un compromiso para toda la vida con esa profesión. Tu camino laboral puede estar en áreas o industrias muy lejanas a las que se relacionan con tus estudios, y esas rutas menos pensadas también pueden llevarte a ser millonario.

¿Hace falta estudiar para ser millonario?

La respuesta a esta pregunta es compleja, sobre todo si se considera que los principales millonarios de la Argentina heredaron su fortuna o al menos la empresa familiar a partir de la cual la construyeron.

Tiempo atrás un análisis realizado por el portal Approved Index, determinó que un tercio de las 100 personas que aparecen en la lista Forbes como las más ricas del mundo no tienen estudios finalizados.

Pero vale la pena aclarar que no suele ser el caso de los millonarios más jóvenes que si asistieron al menos por un tiempo a la universidad. La gran mayoría tiene no solo un título sino estudios de maestría o posgrado.

Lo mismo ocurre en todo el mundo, aquellas personas que hicieron millonarias fortunas sin un título universitario son la excepción y no la regla. Es bueno que lo tengas en cuenta si estás definiendo qué estudiar o si cursar o no una carrea universitaria.

Incluso en muchos de esos casos, la decisión sobre qué estudiar fue tomada, solo que las circunstancias llevaron a que los futuros millonarios debieran abandonar sus estudios para dedicarse directamente a sus carreras profesionales antes de completarlos.

¿Quiénes son estas excepciones de empresarios que se volvieron millonarios luego de abandonar la universidad?

Los más conocidos están siempre al tope de los rankings de millonarios alrededor del mundo. Fue el caso, por ejemplo, de Mark Zuckerberg, titular de Facebook, y el de Bill Gates, filántropo co-fundador de Microsoft (en foto), ambos desertores de la Universidad de Harvard que abandonaron sus estudios para cambiar el rumbo de la historia con sus empresas.

Otro millonario sin diploma en la pared es Sean Parker, cofundador de Napster y primer presidente de Facebook, que vale unos u$s2.600 millones.

Steven Spilberg, director y productor de numerosos éxitos de la pantalla grande tiene una fortuna personal estimada en u$s3.600 millones. Abandonó sus estudios de cine en la Universidad de California cuando obtuvo un contrato de siete años con Universal Studios como director.

Ralph Lauren, cuya cuenta bancaria tendría alrededor de u$s6.500 millones, dejó sus estudios en la Universidad de Baruch para unirse al ejército. Su ambición lo llevó a crear la compañí­a Polo, y luego fundó una de las empresas más apreciadas en el mundo de la moda.

Y varios de los líderes tecnológicos como Michael Dell –dejó la Universidad de Texas cuando ahorró u$s1.000 para crear su compañía de computadoras reciclando equipos- o Larry Ellison –que dejó no solo de estudiar en la Universidad de Illinois sino también en la de Chicago al fundar Oracle- eligieron el mismo camino.

Así que es cierto que es posible llegar a ser millonario sin tener el diploma de una universidad colgado en la pared, pero no es el camino más común ni el más certero. No olvides eso cuando estés decidiendo qué estudiar.