El 85% de los hogares de Argentina tiene conexión fija a internet

El 85% de los hogares argentinos cuenta con conexión fija a internet y, de este total, la mayor parte se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires y los principales centros urbanos de las provincias de Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe y Córdoba, según el relevamiento bianual que hace la Cámara Argentina de Internet (Cabase).



Según el mismo estudio -denominado Internet Index- que releva la situación de conectividad e infraestructura del país, en esas provincias, la fibra óptica explica el 55% de los hogares conectados, porcentaje que dos años atrás se ubicaba en menos del 17%.



Al respecto, el presidente de Cabase, Ariel Graizer, señaló que en el interior del país en dos años “se duplicó” el despliegue de fibra óptica “especialmente por la inversión de las pymes y cooperativas”.

También explicó que las empresas y cooperativas que no cuentan con un fuerte respaldo financiero, enfrentan complicaciones para los pagos al exterior, tanto a la entidad regional que habilita las direcciones IP como a los proveedores de equipos para ampliar el despliegue.

Además, el estudio detalló que, en la actualidad, el 55% de los hogares del país cuentan con conexión de fibra óptica; el 22% a través de cable modem; el 12% vía inalámbrica; el 8% a través de tecnología ADSL y el 3% utiliza la red satelital.

Respecto de las velocidades, el 20% de los usuarios cuenta con conexiones superiores a los 100 megabits por segundo; el 27% entre 50 y 100 mbps; el 22% entre 20 y 50 Mbps; el 20% entre 6 y 20 Mbps; y el 11% con una velocidad de conexión inferior a los 6 MB.

El informe precisa además, que en lo hogares sin conexión fija a internet, el 77% accede a internet mediante el servicio de datos de su teléfono móvil, o usando una conexión wifi compartida, mientras que el restante 23% dice no utiliza internet en el hogar.



Asimismo, dentro de los hogares sin conectividad fija, el 43% indicó no haber tenido nunca una conexión en el hogar, mientras que el 57% alguna vez contrató el servicio y lo dio de baja. El 41% de quienes dieron de baja el servicio lo hicieron por no poder afrontar el costo.