EE. UU: Exmodelo denunció haber sido abusada por Trump

Amy Dorris denunció que fue abusada sexualmente por Donald Trump

Este jueves, una exmodelo estadounidense denunció que fue abusada sexualmente por Donald Trump, durante el Abierto de Estados Unidos de tenis en 1997.



Amy Dorris contó al diario británico The Guardian que el Jefe de Estado la besó y tocó sin su consentimiento, acusaciones que fueron desmentidas por los abogados de Trump al mismo medio de comunicación.



Según Dorris, Trump, que era entonces un promotor inmobiliario famoso en Nueva York. El hecho tuvo lugar el 5 de septiembre de 1997, delante de los baños del palco que tenía en el Grand Slam.



“Me metió la lengua en la garganta mientras lo rechazaba. Entonces me apretó más, puso sus manos sobre mi trasero, mis pechos, mi espalda, todo”, dijo Dorris y añadió que le pidió a Trump que parara y él ignoró su rechazo.



“Estaba atrapada por su abrazo, no podía salir” y recordó que en el momento de los presuntos hechos tuvo “náuseas” y se sintió “ultrajada”.



La mujer proporcionó pruebas de su visita al torneo de tenis y de su encuentro con Trump, quien en ese entonces casado con su segunda esposa, Marla Maples.

Los abogados del presidente señalaron que no hay testigos directos y vincularon la denuncia con las elecciones del 3 de noviembre, en el que el mandatario buscará su reelección.

Asimismo, cuestionaron por qué Dorris siguió compartiendo reuniones con Trump y por qué no presentó una denuncia ante las autoridades.



En ese sentido, la exmodelo alegó que se sintió “abrumada” y que no procesó lo que le había ocurrido hasta después.