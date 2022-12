En medio de la invasión rusa, Ucrania tiene 30% de inflación

UCRANIA. En febrero de este año comenzó la invasión de Rusia en Ucrania. El conflicto bélico que lleva más de 10 meses continúa y Mejor de Tarde habló en exclusiva con el analista político Oleksandr Slyvchuk para conocer las novedades de la guerra.

En ese sentido, el analista reveló que la comunicación con MisionesCuatro la estaba manteniendo con sus propios datos móviles y alumbrado con una linterna, producto de los cortes programados del Gobierno Ucraniano para controlar la electricidad.

Según comentó, por día, los civiles cuentan con cuatro horas de energía eléctrica y deben aprovechar para cargar los teléfonos móviles, preparar comida y que las heladeras no ‘mueran’. “Va a empeorar. Preparan centros de calefacción con internet, electricidad y acumuladores o baterías”, advirtió el ciudadano ucraniano.

Slyvchuk es analista político y pese a la guerra, continúa trabajando en una oficina céntrica a unos 10 km de su residencia. “En mi casa es una pesadilla porque no hay luz. Tenemos horario publico oficial y sabemos cuándo van a cortarla”, dijo sobre los cortes de energía. “El centro sobrevive porque hay edificios públicos y ministerios con electricidad”, agregó, aclarando que las restricciones se dan en los barrios residenciales.

“Soy un civil con una linterna, no estoy en el frente, no estoy en una trinchera. Esto es un crimen de guerra según el convenio de Ginebra y Rusia lo sabe. No puede ganar en el campo de batalla, lucha contra civiles, contra nosotros que estamos más allá del frente”, insistió Slyvchuk, asegurando que en el campo de batalla Rusia ya no avanza “y no les queda más opción que bombardear las zonas ucranianas”.

Consultado si los civiles pueden portar armas, el analista explicó que en Ucrania es ilegal tener armamento. En ese sentido aclaró: “No estoy armado, pero estoy de acuerdo con la legislación de armamento ligero. Estamos rodeados por un enemigo más fuerte que nosotros y los ucranianos debemos saber usar un fusil”.

Sobre la economía ucrania, Slyvchuk dijo que –como en Argentina- los precios aumentan día a día. Pese a ello, la inflación continúa siendo menor a la de nuestro país que en el índice anual rondaría el 100%. “Tenemos una inflación del 30%, hay comida ucraniana y extranjera”, comentó, explicando que el panorama cambio desde el inicio de la invasión.

Finalmente, sobre el mundial de futbol y si es seguido por el público ucraniano, el analista aclaró que en los medios de comunicación el tratamiento es mínimo y lo poco que trasciende es a través de las redes sociales.

“Las noticias acá son diferentes a las del resto del mundo”, dijo Slyvchuk, comentando que hace unos dos meses sonó una alarma y un misil impacto el centro de la capital y hace una semana otro misil mató a ocho civiles en otra ciudad ucraniana. “Acá la gente no se preocupa por la pérdida de España con Japón o México con Estados Unidos”, cerró.