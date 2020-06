Llevaron a declarar al acusado de abusar de su hermana

PUERTO IGUAZÚ. El principal acusado del espantoso caso de abuso sexual intrafamiliar ocurrido en el Barrio Cataratas, fue trasladado para prestar declaración indagatoria ante el juez de la causa, el Dr. Martín Brítes. Según medios locales, Sergio Noguera, el joven de 21 años acusado por su cuñado, Martín I., de haber abusado de su hermana de 5 años, fue llevado esta mañana para declarar ante el Juzgado de Instrucción 3.

Poco después de las 11 de la mañana, Noguera fue trasladado desde la unidad celdas de la Unidad Regional V hasta el Juzgado de Instrucción, esposado, con el rostro cubierto. De acuerdo con El Independiente Iguazú, Noguera estaba escoltado por varios efectivos de la policía. Es un procedimiento habitual que responde a los pasos procesales.

Le realizarán un examen médico para corroborar el estado de salud del detenido y le designarán defensor oficial. Hasta el momento, la familia no presentó un abogado para que lo defienda. Por el momento, no trascendió si Noguera declaró o no ante el juez.

El denunciante también hizo una presentación contra una policía

El joven llegó al juzgado con un pantalón tipo jogging negro, una remera (que usó para taparse la cara) y ojotas. De inmediato fue conducido a la oficina del juez, quien se aprestaba a tomarle declaración. Allí, se encontraban, además del magistrado, el fiscal Horacio Paniagua y el Defensor Oficial Rafael López.

Por su parte, Martín I., el denunciante, se presentó esta mañana en la Fiscalía del mismo Juzgado, para formalizar una denuncia contra las autoridades que se encontraban en la Comisaría de la Mujer el 15 de junio.

Martín denunció a la oficial Vanesa Ledesma, por maltrato y abuso de autoridad. La policía lo habría acusado de viralizar el truculento video del abuso. Y cuando el denunciante solicitó que le retengan el celular y le den una constancia, la mujer policía lo habría agredido.