Aclaran que no se autorizaron aumentos en los servicios de cable, internet o telefonía

Así lo expresó este miércoles el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) en un comunicado en el que subrayó que el organismo “no ha autorizado ningún incremento de precios para los meses de mayo o junio de 2021 en los servicios de telefonía fija, telefonía móvil, Internet o televisión paga”.

Se aclaró que cualquier aumento, de haberlo, será informado.



Por ese motivo, el organismo nacional hizo saber a usuarios de servicios TIC que “oportunamente, se informará cualquier aumento que se autorice”, por lo que “cualquier comunicación en contrario surgida de las prestadoras de servicios en la cual se haya anunciado una modificación de precios carece de valor legal y no ha sido convalidada por el Ente“.



También recordó que “las empresas que no hayan cumplido con las resoluciones que fijaron los incrementos autorizados y no hayan respetado el monto de los mismos o no hayan otorgado la Prestación Básica Universal consagrada por el Decreto de Necesidad y Urgencia 690/20 no podrán aplicar variaciones de precios a sus clientes”.



En febrero, el Enacom autorizó aumentos para marzo en las tarifas de los servicios de telefonía fija, internet y TV paga, entre 5% y 7,5%, luego de un contrapunto con las empresas que habían cobrado desde comienzos de año aumentos por encima del 5% autorizado a partir del 1 de enero.