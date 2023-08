Alumnitos: una propuesta literaria para las infancias

POSADAS. Este año se realizó la tercera edición de “Alumnitos: Argentina, te escuchamos”, un concurso enfocado en niños de 11 a 16 años, con escolaridad en curso en cualquier escuela de la Argentina.

En diálogo con el Programa Somos Identidad -de Misiones Cuatro- Lorena Conde, integrante del Equipo Alumnitos, señaló: “Vamos enterándonos de mitos que no son muy conocidos y, por ejemplo, los chicos de Misiones pueden enterarse de sus mitos con los que no han tenido contacto y también las historias de Tierra del Fuego”.

Según contó Conde, participan chicos de todo el país, incentivados por los docentes de cada institución y más allá de los premios de cada edición, ganan un aprendizaje de mucho valor. “Aprenden a hablar entre ellos, pueden hablar con sus abuelos, mejora el diálogo con los docentes, aprenden la cultura de su lugar”, destacó.

¿Qué premios físicos hay en juego? Una computadora All in One, con 4GB de RAM y disco de 256 GB, o similares; un kit de instrumentos musicales (guitarra criolla, accesorios de percusión); y un kit de elementos para gimnasia (pelotas, aros, elásticos, bolsas plegables para guardar) o elementos didácticos (libros, útiles escolares).

Por otra parte, Conde aseguró que cada año crece la participación en todas las regiones del país, y en esta edición sumaron la posibilidad de contar su historia a través de un deporte. En este momento, el concurso se encuentra en la etapa de preselección, algunos miembros del Jurado en la edición 2023 son: El Pato Abbondanzieri, El Pato Galván, y Luz Cipriota. Al mismo tiempo, desde Alumnitos instaron a los interesados a estar atentos a las convocatorias mediante la página web https://eokprod.com/alumnitxs-3ra-edicion/