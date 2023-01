Karaben cuestionó los dichos de Alberto sobre la inflación: “O nos toman de tontos o son ciegos a la realidad”

POSADAS. El contador Raúl Karaben fue lapidario en sus críticas al gobierno nacional luego de que el Presidente Alberto Fernández, saliera a declarar a medios brasileños que la inflación es “autoconstruida” y que “está en la cabeza de la gente”. “No mira las cifras que sus propios funcionarios le indican. Es una inflación que tiene que ver con el descalabro de las cuentas públicas y que hay que remontarse 30 años atrás para llegar a algo parecido a lo que tuvimos”, planteó Karaben este martes, en diálogo con el programa Primera Mañana, que se emite por MisionesCuatro.

En forma diplomática, “diría que fueron declaraciones poco felices”, acotó Karaben, quien, no obstante, advirtió que decir lo que dijo Alberto Fernández, “es no reconocer la realidad de una administración. Es absurdo plantear que el problema es la gente que no entiende o que no se hace a la idea”, disparó.

“La gente lo sabe, el sueldo cada vez alcanza menos. No hay que ser erudito para saber que está equivocado el presidente”, insistió.

Con relación a los motivos de esta negación parcial del problema de la inflación del mandatario argentino, Karaben opinó que “la mejor forma de no asumir sus responsabilidades es tirándoselas a otros. Los indicadores no nos dicen que estemos yendo bien”, pese a “la bonanza que hemos tenido en el 2022 por el valor (precio internacional) de los granos. Y aun así, se los chupa todo el Estado”, puntualizó.

“Los índices de pobreza están marcando que la inflación pega más en los sectores más vulnerables”, alertó el contador.

“El problema no es el dólar, sino el peso y en la frontera mucha gente ha ahorrado en guaraníes o reales y les ha ido muy bien”

Respecto de la llamada “fascinación de los argentinos por los dólares” que denunció Alberto Fernández, el contador replicó: “No es que tenemos fascinación, el común de la gente se quiere resguardar contra la inflación comprando dólares y encima también pierde, porque el dólar también tiene su inflación”.

“El dólar no es el problema, sino el peso, que pierde valor constantemente. Entonces la forma de no perder los ahorros es buscar una moneda de protección. En la frontera mucha gente ha ahorrado en guaraníes o reales, y les ha ido muy bien”, reveló Karaben. Y consideró que “el guaraní es una de las cinco monedas más estables del mundo”.

Otra de las estrategias para resguardar valor de los ahorros, con una inflación que va licuando el poder adquisitivo de los pesos, es la de los plazos fijos, que “están rindiendo bastante. Pero cuando entras al sistema bancario, tenés el problema de los impuestos, débito bancario, ingresos brutos, que también complican la operatoria, termina siendo más simple comprar dólares”, dijo el contador.

Por último, Karaben anticipó que no avizora un año con menor inflación que el 2022. “Si el Presupuesto (2023) está planteando que la inflación de base será del 60%, significa que este año estaremos por encima del 80%. Es un año electoral. Y el Estado emite mucho dinero para satisfacer en algo las necesidades de la gente y eso va a empujar los precios arriba. No va a ser un año tranquilo para nada”, vaticinó.

“Es preocupante que alguien como el presidente salga con una tontería de este calibre. O nos toman de tontos o son ciegos a la realidad”, concluyó Karaben.