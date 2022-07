Recomiendan compras anticipadas “por la inercia” en la suba de precios y una inflación proyectada del 90%

POSADAS. Para el contador público nacional Horacio Ahel, es complejo estabilizar las variables macroeconómicas y desacelerar la inflación por el “problema político” en la coalición del Frente de Todos, la pelea entre el Presidente Alberto Fernández y la Vicepresidente Cristina Kirchner y la ausencia de un plan económico integral “para estabilizar la economía”

En diálogo con el Móvil de MisionesCuatro, Ahel consideró que la cotización del dólar blue a $300 pesos es exagerada y debería estar en los $200, pero es imposible asegurar a cuánto podría llegar el valor de los dólares libres, en un contexto de altísima volatilidad cambiaria e incertidumbre económica y política, donde “la Vicepresidente no dice si apoya o no a la ministra de economía”, ejemplificó.

Para el contador, la suba en el dólar blue, que cerró este jueves a $337, obedece al “problema político entre Presidente y la Vicepresidente, que no se ponen de acuerdo y tampoco hay un plan económico para estabilizar la economía. El gobierno nunca presentó un plan económico integral, que es lo que necesitamos”, consideró.

Pensando en la cotización de este miércoles, Ahel opinó que “el dólar (libre) a $320 no debería ser el de equilibrio. Debería estar en los $200. Pero en este país puede pasar cualquier cosa”, sostuvo el contador, insistiendo en que no se puede vaticinar cuál será el techo de los dólares que se operan por fuera de las restricciones cambiarias que estableció el gobierno.

“Con este desbarajuste, tenemos como moneda de referencia el dólar porque toda la dirigencia política se ocupó de destruir la moneda en los últimos 20 años. Y descreemos en nuestra moneda”, reflexionó.

Consultado sobre cómo se traslada el aumento de los dólares libres a los precios en las góndolas, Ahel explicó: “No hay un traslado directo. Pero en las cadenas mayoristas es donde están prestando atención al desequilibrio de las variables económicas y no sólo el dólar. En ese caos en el que estamos viviendo. Y ajustan por las dudas. Así se traslada al precio minorista y el kiosquero”, puntualizó el contador, insistiendo en que al no haber precio de referencia, todos los comerciantes suben precios previendo nuevos precios de reposición de mercancías.

“Todos tratan de proteger su dinero, es una especulación natural”, graficó al respecto.

En esta línea, Ahel advirtió que “la dirigencia política tiene que asumir la responsabilidad y son los que deberían calmar todas estas especulaciones. El dólar no debería seguir subiendo, pero es una cuestión más política que económica. No hay vistas de un plan o de un mejoramiento. Y la Vicepresidente (Cristina Kirchner) no dice si apoya o no a la ministra de economía (Silvina Batakis)”, enfatizó Ahel, recordando que “Cristina tiene un gran peso en el frente de todos”.

“Deberían unificar (criterios) y trabajar en conjunto para calmar las expectativas del mercado”, subrayó Ahel.

Sobre el final de la entrevista, Ahel advirtió que son los sectores de bajos ingresos los más golpeados por la inflación y la suba de precios. “Los que más caro pagan la inflación son la gente de menores recursos, que no pueden ahorrar, que no puede salir del barrio a recorrer supermercados. Y si tiene que ir al mayorista, tiene que ir en colectivo”, alertó el contador. “Ahora los precios están descontrolados, hay un montón de desajustes y es muy complejo volver a una inflación (moderada)”, comentó.

“Se habla de una Inercia de Inflación, donde los precios suben por sí mismos. Hay un descontrol total, ya están calculando entre un 80 y 90% de inflación (anual)”, alertó Ahel, quien recomendó “adelantar compra de mercaderías porque los precios van a seguir subiendo”.