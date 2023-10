Falta de combustible: “se van cumpliendo los cupos de fin de mes y no se ha importado lo necesario”

Desde el viernes se registran faltantes de nafta, gasoil y otros combustibles en distintas estaciones de servicio de la Argentina. Muchas estaciones de servicio de todo el país venden combustible por cupos y los usuarios deben hacer largas filas o recorrer varios kilómetros para poder cargar el tanque del auto.

En ese marco, para conocer más detalle de esta situación, en el programa Primera Mañana que se emite por MisionesCuatro, se consultó con el presidente de la CESANE (Cámara de Estaciones de Servicio del NEA), Faruk Jalaf: “lo que pasa es sencillo, se van cumpliendo los cupos de fin de mes y no se ha importado lo necesario y además las petroleras no están con voluntad de producir más petróleo que realmente hay que producir y entonces es esta situación, ¿por qué? porque no les conviene”.

“A nosotros somos los que pagamos los platos rotos, lo que ponemos la cara siempre los dueños de la estación de servicio y los pobres empleados que a veces tienen que poner la cara delante de los clientes”, declaró Jalaf.

Y continuó: “la especulación sería de la petrolera estatal, que es la que no tiene combustible, no es especulación nuestra”.

“La única ventaja a favor de ellos, ventaja en el sentido de que, o excusa, se puede decir una ventaja, es que ellos tienen en este momento una parada técnica en una de las refinerías que se hace una vez al año y eso moviliza que haya menos combustible en el mercado. Normalmente abastecen todo el mercado y además tienen los precios por debajo de las otras banderas y la gente se dirige ahí primero”.

Respecto al reclamo de las cámaras, señaló: “todas las estaciones del país, representadas por sus cámaras, entre las que está Cesane, hacíamos un reclamo que no hay producto, que el faltante de combustible no es por culpa de las estaciones, sino que no se está entregando el combustible necesario, que tenemos un cupo hace rato, que ese cupo inclusive a veces no se alcanza a cumplir y además que la demanda aumentó. Hemos tenido incremento en el año, en el año, que no llega al 60% en el precio de combustible, cuando la inflación ya lleva más del 100%”.