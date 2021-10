Habló el abogado de los náufragos rescatados en el Río de la Plata junto a 37 kilos de cocaína

El abogado de los dos náufragos rescatados junto a 37 kilos de cocaína en el Río de la Plata este viernes, Juan Manuel Casolati, habló este sábado con TN.

“Ellos estaban pescando y los sorprendió la tormenta. Uno de ellos me alcanzó a decir que no tenían nada que ver con el náufrago que murió. No lo conocen ni saben quién es”, declare el letrado.

Asimismo, agregó que “no pude acceder todavía a la causa, pero sí pude tomar contacto con ambos detenidos. Hablé mucho más con Ignacio Pardo (el exsaxofonista de Los Fabulosos Cadillacs), ya que soy abogado de él en otra causa, y lo que puedo decir en principio es que él todavía no está en condiciones de declarar, porque está bastante shockeado por la situación que le tocó vivir”.

Sobre las circunstancias que sus defendidos debieron atravesar luego de haber caído al agua, Casolati explicó: “Pardo estuvo más de seis horas en el río en una noche de mucha tormenta, nadando a contramano con mucho y mucho viento. Tenía un ojo bastante hinchado. Hablé muy poco con él, pero me alcanzó a decir que ellos dos habían salido solos y a pescar, como Pardo muchas veces ha hecho, y mucho antes de que se desatara el mal tiempo. Generalmente los pescadores van a pescar a la hora de la noche, pero el temporal los tomó por sorpresa”.

Ambos detenidos deberán presentarse ante la Justicia el lunes.