La aclaración del Gobierno tras el anuncio sobre la baja de 70 mil contratos

Foto: AFP

En el Gobierno salieron a hacer aclaraciones tras el fuerte anuncio del presidente, Javier Milei, de que darán de baja los contratos de 70.000 empleados estatales, como parte del ajuste del gasto público.

Desde Casa Rosada le aclararon al portal TN que “70.000 es el universo de contratos que actualmente están en revisión”, en referencia al anuncio que hizo el Presidente, y explicaron que las próximas series de desvinculaciones de estatales “se harán por etapas”.

En el Gobierno dijeron que las bajas en marzo se ubicarán el orden del 20%, que la cifra concreta “se terminará de conocer en abril, con las liquidaciones”, que en los casos en que se renueven contratos las prórrogas serán por tres meses y que “se continuarán revisando por etapas”.

El martes el Presidente destacó los avances en materia económica del Gobierno en sus primeros tres meses de gestión, con eje en la desaceleración de la inflación y el superávit fiscal, y anunció la baja de otros 70.000 contratos de empleados públicos. Milei dijo: “Echamos 50.000 empleados públicos, se dieron de baja contratos, ahora están cayendo más contratos y van a caer 70.000 contratos más”, al cerrar la segunda edición del International Economic Forum of the Americas (IEFA).

El Presidente destacó: “Estábamos convencidos de llevar adelante un ajuste fiscal, que tiene mucho de motosierra y mucho de licuadora. Hay mucho de licuadora y mucho más de motosierra. Eliminamos la obra pública de cuajo, algo de lo que estoy profundamente orgulloso, porque es una gran fuente de corrupción y de robo; eliminamos también de cuajo las transferencias discrecionales a las provincias”.

En una fuerte defensa del ajuste, Milei dijo: “Siempre estuvimos preparados para recibir esta papa caliente, y eso lo pueden ver, porque si no hubiéramos tomado medidas rápidas ya habríamos volado por los aires varias veces. Cuando ustedes tienen déficit gemelos por cuatro puntos del PBI, es una alerta amarilla. Si tienen ocho puntos del PBI, no solo que es alerta roja, sino que se van a pegar una piña importante. Bueno, nosotros recibimos de herencia déficit gemelos por 17 puntos del PBI”.

El Presidente dijo: “Decidimos ir a lo que se denomina la política de déficit cero, pero déficit cero en serio, en la línea del resultado financiero, es decir, después de pagar intereses. Eso es muy importante porque si alcanzábamos el déficit cero en la línea financiera significa que la deuda no crece más, y si la deuda no crece más, la relación deuda-producto es no creciente, la consecuencia de ello es que empieza a caer el riesgo país y a bajar la tasa de interés”.