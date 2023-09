Los jubilados, los más afectados por la pobreza

En el primer semestre de 2023, la pobreza subió a 40,1% y afectó a más de 18,4 millones de argentinos, según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Uno de los sectores más afectados son los adultos mayores que perciben $87. 450 de jubilación mínima.

Quien se refirió al tema fue Eugenio Semino, el Defensor de la tercera Edad, en una entrevista brindada al programa Primera Mañana que se emite por MisionesCuatro.

Dijo que los jubilados y pensionados que no llegan a cubrir la canasta básica, “son alrededor de cinco millones y medio, que son los jubilados de la mínima o de un poco más de la mínima, porque se da la particularidad: quienes reciben la mínima llegan a esos 150 mil con los beneficios, bonos, subsidios y demás”, explicó.

Asimismo, agregó: “quienes están sobre esa mínima o dos mínimas, 160 mil pesos, 170 mil pesos, no reciben los otros beneficios, por lo cual quedan emparentados en una situación tan complicada como los de la mínima”.

“Por eso, ahí de 5 millones y medio pasamos a casi seis millones y medio, un millón más, que están en esa situación”, reveló Semino.

Además, señaló que la situación que viven los jubilados no está siendo atendida: “hay que tener en cuenta, que a veces no se lo menciona, en este momento está vigente la moratoria, por lo cual están ingresando 800.000 nuevos jubilados a Argentina, al sistema nacional vía esa moratoria y esos nuevos jubilados que compran su deuda van todos al haber mínimo. Estamos en una situación muy delicada que no es abordada”.

“Estos temas no son tenidos en cuenta, no son abordados, inclusive cuando aparecen los índices de pobreza no se menciona esta situación de uno de los colectivos más importantes de la sociedad que está totalmente desatendido”, expresó Semino.