BUENOS AIRES. El laboratorio Richmond informó este viernes que concluyó la producción de sus primeras 448.625 dosis de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus, a través de su cuenta de la red social Twitter. Sin embargo, no hay precisiones sobre si se trata de vacunas del componente 1 o del componente 2, o de ambos. Este dato es crucial porque hay millones de personas que recibieron el componente 1 y aún no recibieron el componente 2.

“Finalizamos la producción de las primeras 448.625 dosis de la vacuna #SputnikV. Las mismas, fueron enviadas al operador logístico quedando a la espera de la liberación final por parte de Anmat y del Instituto Gamaleya”, agregaron.

Desde su Twitter agradecieron “el arduo trabajo de nuestros profesionales para alcanzar este primer objetivo, y continuar con nuestro compromiso de tener producción local de vacunas”. “Es otro hito más en nuestro sueño de ayudar a vivir más y mejor”, concluyeron.

De acuerdo con Télam, el presidente de la farmacéutica, Marcelo Figueiras, dijo el pasado 8 de junio, que la “planta modelo de biotecnología permitirá desarrollar 500 millones de dosis” del fármaco contra el coronavirus cuando esté en pleno funcionamiento.

En este marco, el empresario adelantó que la producción programada es de 500.000 dosis por semana. Asimismo, sostuvo que podrían llegar a producir 5 millones de vacunas por mes.

Sin precisiones sobre el componente 2

No obstante, Figueiras y Richmond no informaron sobre las demandadas vacunas Sputnik V del componente 2. Es que no sólo hay millones de argentinos que esperan completar el esquema de inmunización, luego de haber recibido la primera dosis de la vacuna rusa. Completar el esquema es clave para conseguir una mayor protección frente a las nuevas cepas de coronavirus (Covid-19) que ya están circulando en el país (la de Manaos y la de Reino Unido).

Por otra parte, hay problemas para el envío de las segundas dosis de Sputnik V desde Rusia. Recientemente, el Instituto Gamaleya tuvo que descartar un lote de vacunas. Los expertos explican que el segundo componente de esta vacuna es muy inestable. Y Moscú ha tenido muchas dificultades para mantener una producción sostenida.