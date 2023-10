Cuarenta años de democracia en Argentina: la opinión de los posadeños

“Es lo que vivimos hoy. Votamos, con las posibilidades que tenemos y espero que la gente lo sepa apreciar. Mi generación es la de muchos que no saben que nos pasó. Yo era estudiante y no fue fácil vivir en los años ’70. Prefiero no recordar algunas anécdotas. Si caminabas de a dos en la calle, pasaba un auto y te levantaba”, manifestó uno de los encuestados.

Otro, recordó manifestó que la democracia “es volver a empezar de nuevo con la forma de gobierno civil. Hay que valorarla. Que sepan pensar y valorar lo que actualmente se vive en democracia. Lo principal para los jóvenes son los estudios.”

Un tercer ciudadano consultado opinó que la democracia es “el poder elegir. Mejor vida y respetando derechos adquiridos, aunque faltan muchos para construir una democracia plena. Me crie con eso y fue difícil. Mi familia era de izquierda y había cosas que nos decían que no hablemos en la escuela. Hubo persecución, tengo primos desaparecidos y familiares despedidos de sus trabajos.”

“Es la posibilidad de elegir nuestros gobiernos. Es un bien valioso para la comunidad y la nación. Eran épocas difíciles, complicadas y muchos derechos estaban cercenados. Como ciudadanos los sufríamos. Hay que recuperar la memoria, leer y repasar las crónicas de aquellos tiempos”, comentó otra persona.

Finalmente, un último encuestado expresó que la democracia es “Poder vivir en paz, tranquilos, libres y votar a quienes queramos. Era chica, no tengo idea, pero no recuerdo mucho. En el ’83 estábamos en la primaria y era todo nuevo, la alegría de haber recibido a un nuevo gobierno. Lamentablemente estamos haciendo cualquier cosa de nuestra democracia. Piensen bien a quién votar. Sin buenos gobernantes no hay futuro.”