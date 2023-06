Editorial de HDP: “Los disfraces de la soberbia”

“Los disfraces de la soberbia”: así se denominó la editorial del programa Horas de Periodismo (HDP) que se emite por MisionesCuatro, conducido por Eduardo Pérez*.

“Tenés que sentirte orgulloso, no soberbio, hay una gran diferencia entre sentir orgullo por lo que lográs y ser soberbio. Ganaste las elecciones, aunque sea por paliza, sentite orgulloso de lo que lograste, no soberbio. Si sos empresario exitoso, sos el dueño del transporte público en la provincia, tenés que tener empatía y sentirte orgulloso y agradecerle a la gente, no podés dejar a la gente sin colectivo. En vez de sentirte agradecido, te sentís soberbio”, comenzó diciendo el periodista en relación al paro de colectivo que afectó a miles de usuarios del transporte en la provincia.

“Disfrazar la soberbia de mi único interés para conseguir mi único interés y no me importa más nada”, expresó.