Crimen de Tina Antúnez: testigo complicó a Pablo Schoenfisch

ELDORADO. La situación procesal de Pablo Schoenfisch (18), acusado de asesinar a su madre, Faustina Antúnez (57) y de herir de gravedad al ex intendente de Santiago de Liniers, Arnoldo Schoenfisch (59) es cada día más complicada.

Este jueves trascendió una declaración de una testigo, presentada ante el juez de la causa, Roberto Saldaña, en la que una empleada doméstica asegura haber escuchado al joven, en los días previos al asesinato, amenazar de muerte a ambas víctimas. “Voy a matarlos a ambos, si total no se van a dar cuenta”, sostuvo la testigo sobre la supuesta amenaza verbal del joven a su progenitora.

Según la testigo, una semana antes del crimen ocurrido el 14 de Mayo, encontró debajo del colchón del sospechoso “un arma de fuego que responde a las mismas características de la utilizada en el hecho”. Asimismo, la mujer reveló al juez que “le contó de este hallazgo a su patrona (Faustina)”.

Las declaraciones incriminatorias se concretaron este miércoles, según indica un conocido medio gráfico posadeño. El juez de Instrucción 1 de Eldorado, Roberto Saldaña, condujo el interrogatorio testimonial en el marco de la investigación.

Según la testigo, “su patrona le contó que le faltaba dinero de su tarjeta de débito. Y que esto lo charlaron en familia la noche del hecho pensando que fueron víctimas de un delito, frente al implicado, quien no dijo palabra alguna”, sostuvo la mujer, según declaraciones que trascendieron en el marco de la causa.

Más testimoniales incriminando al acusado

Estas manifestaciones de la testigo coinciden con los dichos de Miguel Ángel Szumkoski, hijo de la primera pareja de Faustina. En su momento, el actual intendente de Santiago de Liniers confirmó que las víctimas comentaron días antes del ataque, que el joven podría haberles robado dinero de sus cuentas bancarias. El robo se habría concretado a través de una tarjeta de débito de Faustina.

Por otra parte, un amigo del imputado dijo que el acusado “le había mostrado un revólver calibre 38. Y que lo vio antes del ataque con dinero”. Un arma similar a la mencionada ya fue incautada en el marco de la causa.

Cabe recordar que el ex intendente Arnoldo Schoenfisch, se recuperó en el hospital Madariaga, y el 23 de Mayo, fue dado de alta. Llegó a declarar ante Saldaña pero no pudo aportar mayores precisiones. No ubicó a Pablo en el lugar del crimen al momento del salvaje ataque. Ambos, tanto Faustina como Arnoldo, sufrieron heridas de bala en el cráneo. La mujer, ex secretaria de gobierno de Santiago de Liniers, falleció casi en el acto.