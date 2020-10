Apóstoles: Ahumada cruzó a Poliszuk por no darle más horas y plazas a los jóvenes

APÓSTOLES. El único concejal opositor de Apóstoles tildó de “necio” al presidente renovador de ese cuerpo deliberativo, quien se resistió a aprobar una propuesta de ampliar los horarios de circulación y reunión en las plazas del pueblo, entre otras medidas para favorecer el regreso a las prácticas recreativas de la población, en tiempos de pandemia.

En la sesión pasada, el concejal del frente peronista Activar, Juan Ahumada, impulsó un proyecto de comunicación donde solicitó al Municipio de Apóstoles que amplíe y extienda los horarios y lugares públicos para los jóvenes de la ciudad, con protocolo sanitario y distanciamiento social. El edil busca evitar o disminuir las fiestas clandestinas en pleno crecimiento de casos de coronavirus (Covid-19) en la provincia.

Sin embargo, el presidente del Concejo, el renovador Alberto “Tito” Poliszuk, consideró poco oportuno darle respaldo a ese pedido. Alegó, entre otros fundamentos, que estirar los horarios en los paseos públicos hasta la medianoche es sólo fomentar que los jóvenes se junten a tomar bebidas y practicar otras costumbres “non sanctas”.

“Tenemos muchos casos positivos a no más de 60 kilómetros, así que la mejor medida que podemos tener hoy es seguir cuidándonos y seguir disfrutando de la fase cinco que hemos logrado ente todos”, sentenció Policzuk.

Dura réplica de Ahumada

Ahumada tomó el guante y le respondió: “Me parece que es un poco errada y hasta necia la cuestión de entender que la juventud solo deba juntarse para tomar. Ese es un concepto muy errado de la juventud. Y la ampliación del horario no solo será para los jóvenes. También para toda la comunidad que sólo tienen dos o tres horas, desde las 18 hasta las 20, en pleno calor de 40 grados para juntarse en una plaza”, remarcó.

Ahumada insistió en que es un “error” amontonar a todo el pueblo en un horario suprimido. “Hay que ser sinceros. Hace mucho tiempo que existen fiestas clandestinas en Apóstoles y no hay ningún tipo de control. No podemos seguir mirando para otro lado, hay que pensar alternativas. Lo que nosotros proponemos es que el Municipio habilite lugares y espacios públicos como el Espacio Joven, la Plaza de la Madre o la Plaza Belgrano con el control correspondiente, barbijos, distanciamiento y la presencia de autoridades policiales o municipales”, explicó.

Y para finalizar y sostener su postura, el concejal peronista de Activar sostiene que personalmente “la solución no es seguir prohibiendo. Porque las fiestas clandestinas siguen y no hay control. Debemos pensar y trabajar para ver cómo podemos darles a los jóvenes espacios para su esparcimiento y que no vayan a chacras y campos en forma ilegal”, sentenció el edil de Activar.