Benmaor habría apañado a la funcionaria “tiktoker” del IPS

POSADAS. Confirmado el apartamiento de Fabiana Davrieux del cargo de Jefa del Departamento de Acuerdos tras la divulgación masiva del video que grabó para la red social Tik-Tok dentro de su oficina, comienzan a surgir dudas respecto del accionar del presidente del IPS (Instituto de Previsión Social) Lisandro Benmaor.

Es que debería haber sido el primero en sancionar comportamientos totalmente reñidos con la ética profesional de la ahora ex directora. Sin embargo, no fue así. Fuentes incontrovertibles aseguran que Benmaor había visto el video de Davrieux. Y que habría comentado que le parecía “graciosa” la coreografía de la que participaron la ahora ex directora, y otros cuatro empleados. Entre ellos, Fabián Brignole, el hermano de Jorge Brignole, el ex alcalde de Posadas.

Al hacerse masivo el video que ya era viral antes de la publicación de MisionesCuatro, la cúpula del IPS no tuvo más remedio que soltarle la mano a Davrieux. Así pues, este miércoles, la apartaron del cargo y le iniciaron un sumario administrativo. Sin embargo, la medida disciplinar habría emanado del propio gobernador Oscar Herrera Ahuad.

Es decir, Benmaor toleró la situación que es insostenible si se piensa en los expedientes y trámites empantanados en la burocracia del IPS. En caso contrario, la sanción habría llegado mucho antes.

Asimismo, llamó la atención que el presidente del IPS se llame al silencio sobre este escándalo que salpica su gestión. Evitó pronunciarse públicamente sobre el caso de la funcionaria “tiktoker”.

Fuentes consultadas explicaron que Benmaor se resiste a hablar de este caso porque pone de relieve el problema de los funcionarios que no rinden concursos para ocupar cargos.

Cabe aclarar que la sanción a Davrieux se ajusta a las normas, porque se grabó el bizarro video en la oficina del Departamento de Acuerdos. Presumiblemente, en horario laboral. No se cuestiona la vida privada de la ex funcionaria sino su actitud hacia el trabajo. Resta saber qué pasará con los otros empleados que aparecen en el video viral. Aunque se sabe que ya fueron sancionados por trasgredir las normas del IPS.