Causa Vialidad: el tribunal que juzga a Cristina Kirchner anunció que el veredicto será el 6 de diciembre

BUENOS AIRES. El Tribunal Oral Federal Nº 2 que juzga a Cristina Kirchner en el caso Vialidad anunció este lunes que dará a conocer su veredicto, dentro de una semana, es decir, el martes 6 de diciembre. Fue después de que la vicepresidenta expuso sus “últimas palabras” en este juicio, en las que acusó al tribunal de someterla a un “pelotón de fusilamiento”.

“Cuando el doctor Beraldi me habló de este tramo del juicio al que denominan los penalistas ‘últimas palabras’, dije: ‘Bueno, nunca un término judicial tan apropiado para definir lo que es este juicio, este tribunal, Ministerio Público Fiscal incluido’. Porque si cuando me tocó hablar por primera vez ante este tribunal dije que era un tribunal del lawfare, debo decir que esto más que un tribunal del lawfare. Fui generosa creo: en realidad es un verdadero pelotón de fusilamiento. Este tribunal es un pelotón de fusilamiento”, dijo Cristina Kirchner según publicó La Nación este martes.

“El partido judicial tiene por objeto estigmatizar y disciplinar a los dirigentes en la República Argentina”

Según la Vicepresidente, ese “pelotón” apunta a “estigmatizar” a su gobierno para tapar sus logros y esconder que “el pueblo”, con ella en el poder, “vivía mejor”. “El partido judicial tiene por objeto estigmatizar y disciplinar a los dirigentes en la República Argentina”, sostuvo Cristina Kirchner, en un discurso político para intentar desacreditar el trabajo de los fiscales y del tribunal que investiga el posible direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, entre 2003 y 2015, tiempo en que el empresario K, Lázaro Báez, consiguió 51 contratos de obra pública en la provincia patagónica.

De acuerdo con La Nación, Cristina Kirchner atacó a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, que pidieron para ella una pena de 12 años de prisión y la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, por los delitos de fraude al Estado y asociación ilícita.

Para la Vicepresidente, los fiscales bien podrían ser “periodistas estrellas de Clarín o La Nación”. Además, dijo que terminaron su alegato el mismo día de “otro fusilamiento”, pero 50 años después, en alusión a los hechos conocidos como la masacre de Trelew.

Críticas a la acusación de la Asociación Ilícita en su contra

“No me equivocaba. La sentencia estaba escrita, pero no imaginé que iba a ser tan mal acusada como lo fui por la fiscalía. Nada de lo que dijeron pudieron probarlo. Se demostró que los hechos no habían existido siquiera”, afirmó Cristina Kirchner, sin hacer alusión al fenomenal crecimiento patrimonial de Lázaro Báez, el amigo íntimo del ex Presidente Néstor Kirchner.

En esta línea –política, no técnica-, la Vicepresidente anunció que daría a conocer un documento con “las 20 mentiras del Caso Vialidad”.

En otro tramo de su alocución ante el Tribunal Oral Federal 2 –en forma remota, desde su despacho en el Senado-, Cristina Kirchner cuestionó que la acusen de liderar una asociación ilícita, mientras en el caso del atentado en su contra no se aplicó esa figura.

“Cuando yo estoy de acusada en los tribunales de Comodoro Py la figura de la asociación ilícita y las prisiones preventivas surgen a gusto y piacere, todas por supuesto siempre orientadas hacia nuestro espacio político y también hacia quien habla. Cuando me ha tocado ir como víctima a ese mismo Comodoro Py, sus colegas establecen que no son asociaciones ilícitas las de la gente que se comunicaba por redes y cometía actos de violencia contra el Estado la Casa Rosada o contra mi casa con bombas molotov, que además eran financiadas por empresarios muy conocidos por esta casa también”, se quejó la Vicepresidente, nuevamente, apelando a hechos externos a los ventilados en el juicio por la presunta corrupción –cartelización y direccionamiento- con la obra pública en Santa Cruz.

Cuestionamientos a Macri y a Vidal en su alegato del juicio por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz

Respecto de la defraudación en perjuicio del Estado, la Vicepresidente replicó: “¿En serio creen que mi gobierno cometió un fraude contra la administración pública? ¿Nosotros, que entregamos un país desendeudado, que las condiciones de vida eran mucho mejor?”, opinó la ex mandataria y apuntó sus dardos contra Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, aunque sin nombrarlos. Dijo que los que sí endeudaron al país “no tienen ningún problema”. “Están en Qatar, viendo el Mundial”, fue la alusión al expresidente. Y sobre Vidal deslizó que “compró departamento a mitad de precio por acá cerca (en Recoleta), en otro lugar más selecto, en La Isla, que se lo vendió la hija de su contador prestándole plata. Pero la ladrona y la chorra soy yo. Esto es lo que estamos viviendo en la República Argentina”, bramó.

Por otra parte, la vicepresidenta insistió además en que, terminado su gobierno, su patrimonio fue investigado en Comodoro Py por magistrados que no encontraron ningún delito. Según destacó, uno de ellos, fue Julián Ercolini, quien instruyó el caso Vialidad. “Tres jueces investigaron mis bienes y no encontraron nada”, dijo la Vicepresidente, omitiendo el nombre del fallecido ex juez Norberto Oyarbide –uno de los que dijo que había sufrido amenazas cuando investigaba a los Kirchner.

jueces del TOF 2

Cómo sigue el primer juicio por corrupción contra Cristina Kirchner

Terminada la exposición de Cristina, de unos 20 minutos, los otros acusados dijeron que no hablarían y el tribunal anunció cómo sigue el cronograma del juicio. Entre el lunes 5 y el martes 6 por la mañana, serán las últimas palabras de los cuatro acusados que todavía no tuvieron la oportunidad de exponer. El lunes será el turno de Raúl Pavesi, Nelson Periotti y Raúl Santibáñez; el martes, de Juan Carlos Villafañe.

Ese mismo día, por la tarde, los jueces Andrés Basso, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu darán a conocer su veredicto. Se sabrá entonces si Cristina Kirchner y los otros 12 acusados son absueltos o condenados. Y, en ese caso, por qué delitos y con qué penas. Los fundamentos de la sentencia se difundirán el año próximo. Aunque es posible que, siendo una causa de alto impacto político, los jueces difundan un resumen de los argumentos del veredicto, antes del 2023.