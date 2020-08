Diputados dio media sanción al proyecto sobre la deuda

En las últimas horas, el Congreso aprobó con 247 votos a favor, contra 2 votos negativos, el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que busca dar un tratamiento igualitario a los títulos emitidos bajo legislación argentina con los de ley internacional.



La iniciativa autoriza al Gobierno a llevar adelante el proceso de reestructuración de la deuda en títulos públicos, denominados en dólares estadounidenses y emitidos bajo ley de la República Argentina.



Según el proyecto, los tenedores de los Títulos Elegibles que ingresen al proceso que decidan no adherir al canje, continuarán con sus pagos diferidos hasta el 31 de diciembre de 2021, en el marco del plan que se encuentra vigente actualmente.



Según un informe publicado por la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación, el proyecto para la reestructuración de US$ 41.717 millones de títulos en dólares emitidos bajo legislación argentina, representará un alivio en los pagos por casi US$ 20.000 millones hasta 2030.