Eduardo Roust renunció como subsecretario de Comunicación del Gobierno

El subsecretario de Medios Eduardo Roust dio este sábado un paso al costado de la administración de Javier Milei.

Es el primer funcionario designado por el presidente que confirma su renuncia luego de haber asumido, con apenas una semana en funciones.

“A TODOS

Por motivos estrictamente personales, he tomado la decisión de no formar parte del equipo de comunicación del Gobierno del presidente Javier Milei que generosamente me han ofrecido.

El vértigo que tiene el territorio digital o el mundo moderno de las comunicaciones, requiere de una velocidad informativa sin precedentes. Estas circunstancias hacen que el trabajo resulte para mí un poco `inhumano´ y me aparte de cuestiones esenciales de mi vida.

Pido PERDÓN a TODOS los periodistas de la Casa Rosada por mi falta de paciencia y los muchos desencuentros, pero quiero que sepan que, aunque el periodismo no haya sido mi destino, ¡¡¡para mí su labor es grandiosa!!!

Gracias por dejarme entrar en vuestra casa y espero verlos pronto en otras circunstancias”.