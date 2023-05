El billete de $2000 pesos: “va a equivaler a 4 dólares”

Los billetes de $2.000 comenzarán a circular a partir de este lunes 22 de mayo en toda la Argentina. Los protagonistas serán el Dr. Ramón Carrillo y la Dra. Cecilia Grierson, con el Instituto Malbrán en el anverso.

Los billetes de $2.000 ya están distribuidos a los bancos y será el de mayor valor en el país, reemplazando al de $1.000.

Sobre este tema, se refirió el analista político-económico, Gonzalo Acuña, en una entrevista brindada al programa TVA, que se emite por MisionesCuatro: “recontraesperado que entre en circulación un billete de mayor denominación al de mil pesos que tenemos. En circulación hoy nuestro mayor billete es ese, son mil pesos, son dos dólares de dos con veinte”, explicó Acuña.

Asimismo, agregó: “si hacemos un poquito de memoria y comparamos un poquito con la historia, en la década de los noventa, por ejemplo, el billete mayor de denominaciones era el de cien pesos, que valían cien dólares. Hoy, el de mayor denominación equivale a dos dólares. Si sale mañana el de 2000 pesos, va a equivaler a 4 dólares, si es que no sube el tipo de cambio”, detalló.

“Es un dislate, también en gasto, que lo pagamos todos nosotros, o sea, en gasto que hace la administración pública nacional, en tener tantos billetes dando vuelta, no es cierto, y tener que imprimir tanto. Los bancos no tienen dónde guardarlos, la capacidad de impresión de billetes de la casa de la moneda no da abasto, entonces tienen que traerlo de afuera, de Brasil, España, Francia, China, Malta, todos nos exportaron a nosotros billetes, o sea, nosotros le compramos billetes pesos nuestros a todos esos países”, declaró el analista político-económico.

“Tenemos que irnos arriba, ¿por qué tenemos que irnos a dos mil pesos nomás? Si lo queremos equiparar a la época del 1-1, tendríamos que tener un billete de 48.000”, afirmó.