BUENOS AIRES. Durante una maratónica sesión en la Cámara de Diputados, el oficialismo logró aprobar el Presupuesto 2023, que incluyó un polémico nuevo impuesto a los pasajes de avión bajo el nombre de “Tasa de Seguridad de Aviación” y lo logró gracias al diputado de liberal Javier Milei.

Es que la votación de este punto se definió por apenas un voto, con 123 afirmativos y 122 negativos, lo cual desató críticas implcacables contra Milei, quien se ausentó tras la votación general y con su “faltazo”, permitió al kirchnerismo, imponer el nuevo impuesto. Sin perder tiempo, una legisladora de Juntos por el Cambio bautizó “Tasa Milei” al nuevo impuesto creado gracias a la actitud del economista liberal, supuestamente, crítico de la presión impositiva.

Es que, en efecto, este miércoles, Milei se fue del recinto de manera sorpresiva luego de la aprobación en general del Presupuesto junto a su compañera de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, y no se quedó para votar los artículos en particular. Uno de los más polémicos era el artículo 121 que creaba un nuevo impuesto a los vuelos de $250 pesos para todas las personas que viajen en tramos de cabotaje e internacionales ya sea por vuelos de línea o privados. Así pues, según informó Clarín, ese nuevo impuesto se aprobó por un voto y desde la oposición de Juntos salieron a criticar la actitud de Milei y Villarruel ya que si hubieran estado presentes no se habría aprobado.

Las críticas lapidarias contra Milei que empezaron en la votación del artículo 121

Según publicó Infobae, uno de los primeros en alertar sobre la falta del diputado Milei en el recinto fue Juan Manuel López, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y presidente del bloque de la Coalición Cívica. “Presidenta, yo hace una hora y media había preguntado si los diputados de la oposición, no del bloque de Juntos por el Cambio, pero que habían estado presentes en la votación en general del Presupuesto, si habían vuelto. Si me pueden informar por Secretaría si el bloque que preside el diputado Milei ha vuelto, porque yo no lo llego a ver. Y es muy frustrante. Hemos perdido la votación de una tasa por un voto. Eso es la creación de un tributo, es decir un impuesto. Queremos saber si el diputado ha vuelto”, planteó López a la diputada Cecilia Moreau, titular de Diputados tras la designación de Sergio Massa como nuevo ministro de Economía.

En la misma línea, la diputada Marcela Campagnoli, también de la Coalición Cívica, apuntó directamente contra cuatro opositores por ausentarse de su banca al momento de la votación de la nueva tasa aeroportuaria, insertada en el presupuesto por un pedido expreso de dirigentes de La Cámpora. “Perdimos por un voto la votación y se va a crear la tasa aeroportuaria. Si Javier Milei, Victoria Villarruel, Carlina Píparo y Margarita Stolbizer hubieran estado en su banca, esta nueva tasa no existiría”, los acusó con nombre y apellido.

“Se acaba de crear la ‘Tasa Milei’, una nueva tasa en los pasajes aéreos que pagaran los argentinos en cada boleto de avión”

De acuerdo con Clarín, la legisladora fue más allá y apeló a la ironía. “Ejercieron su Libertad de retirarse, pero a vos te condenaron a pagar un nuevo impuesto”, disparó. “Se acaba de crear la ‘Tasa Milei’, una nueva tasa en los pasajes aéreos que pagaran los argentinos en cada boleto de avión. La votación la perdimos 120 a 121 del oficialismo. Si Milei hubiera estado en su banca no se creaba. No todo son discursos también hay que votar”, lo chicaneó Campagnolli.

“Javier Milei te rajaste. Nosotros seguimos sentados aquí peleando para que no suban impuestos, ni delegarle a los k facultades para subir retenciones. ¿Dónde estás vos y tus diputadas? Te aclaro que la (Coalición Cívica) no dio quórum y voto negativo el presupuesto y cada artículo. ¿Vos?”, lo reprendió la diputada.

Vale recordar que la creación de este impuesto, la presentó la diputada de La Cámpora, Paula Penacca, en el cierre del tratamiento en comisión del plan de cuentas para el próximo año.

Esta tasa de seguridad de la aviación será de un monto fijo que determinará el ministerio de Seguridad, cuyo valor no podrá superar el equivalente a 0,25 % del sueldo básico del grado jerárquico de oficial principal del escalafón general del personal de la PSA. De acuerdo a los valores actuales tendría un tope de $250 pesos por pasajero. En la normativa se precisó que la tasa deberá ser abonada por los pasajeros que embarquen en vuelos internacionales, regionales y/o de cabotaje, de aeropuertos o aeródromos pertenecientes al Sistema Nacional de Aeropuertos de la República Argentina.

“Dicen qué hay que bajar impuestos, pero cuando les toca poner el traste en la silla y conseguirlo, se van a dormir”

Además de los legisladores de la CC, otros diputados de Juntos por el Cambio se sumaron a los cuestionamientos a Milei y la Libertad Avanza. Uno de los primeros en las redes, fue el jefe de la bancada del partido que conduce Elisa Carrió. “La oposición unida, la que defiende la Constitución y la República, logró que el Congreso no delegue su facultad de establecer derechos de exportación (retenciones) ¿Dónde estaban los diputados libertarios para frenar al kirchnerismo?”, fue el mensaje del diputado Maximiliano Ferraro.

Por su parte, la radical Karina Banfi se sumó a sus críticas. “Los ‘libertarios’ Milei, Píparo y Villarroel dicen combatir la presión tributaria, pero se retiraron cuando se estaban por votar las retenciones y más impuestos a electrodomésticos. Gritan mucho, pero a la hora de los bifes se borran. Poco apego por el trabajo”, sentenció. “Si hubiesen estado rechazábamos la creación de la tasa de impuesto aeroportuaria. Dicen qué hay que bajar impuestos, pero cuando les toca poner el traste en la silla y conseguirlo, se van a dormir”, lanzó la diputada de la UCR.

“Perdimos la votación de los artículos 120 y 121 por tres votos y por uno. Crean la Tasa de Seguridad de la aviación. Misteriosa ausencia de los libertarios defensores de la baja de impuestos. Sus seguidores nos echan la culpa y nos acusan de tibios #LaLocuraEsTotal”, comentó el macrista Fernando Iglesias.

“La Libertad de irte de dormir y no cumplir tu función”

Y el vicepresidente del PRO, el santafesino Federico Angelini, sumó al debate: “Hola Milei con mucho respeto te cuento que los proyectos se votan en Gral y en particular. Gracias a que Juntos por el Cambio dio la batalla en particular, logramos frenar aumentos de retenciones al campo, y con tus 3 votos hubiéramos podido frenar nuevas tasas e impuestos Una lástima”, lo cruzó Angelini.

Por su parte, Paula Oliveto acusó a los liberales de Milei de ser funcionales a Massa. “Los diputados liberales de Milei no estuvieron en la votación particular del presupuesto. Gritan pero son funcionales a Massa. Por culpa de su ausencia se aprobó el aumento de impuestos. No sé si son cómplices o irresponsables”, sostuvo.

Mientras que la diputada Silvia Lospennato también fue irónica. “Cuando había que votar en contra de las Retenciones JxC estuvo presente. Pero algunos diputados que se hacen llamar opositores parece que les dio sueño porque se pararon y se fueron. La Libertad de irte de dormir y no cumplir tu función”, fustigó la macrista.