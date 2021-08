Elecciones legislativas 2021: qué ocurre si no voy a votar en las PASO

Con motivo de la pandemia, las elecciones legislativas de este año sufrieron algunas modificaciones. En primer lugar, la fecha de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) será el 12 de septiembre, mientras que las generales, el 14 de noviembre. Pero otra de las cuestiones que cambiaron fueron los motivos que se contemplarán en aquellas personas que no puedan asistir, así como el trámite para emitir una justificación.

En cuanto a los casos en los que se valida la razón de no voto, en primer lugar están las personas que en el día de los comicios estén a más de 500 kilómetros del lugar asignado para votar, pero además deberán decir por qué no se encuentran cerca. Si así ocurriese, se debe acercar a la comisaría más próxima para obtener un certificado, y luego se tendrá que cargar en la página web de la Cámara Nacional Electoral (CNE).

El personal de organismos que pertenezcan a servicios públicos también están justificados si sus motivos están relacionadas con su profesión y por lo tanto no pueden ir a votar. Algo similar ocurrirá con los jueces y auxiliares que tengan que ir a trabajar en sus oficinas durante las elecciones.

Por último, quienes estén enfermos o no puedan acercarse a sufragar por fuerza mayor, deberán comprobar esto por parte de médicos del servicio de sanidad nacional o, si así no fuese, por profesionales oficiales, provinciales o municipales. También podrá ser avalado por un médico particular si no se pudiera acceder a ninguno de los anteriores.

Para tramitar la justificación, en todos los casos habrá que acceder a la página de la CNE, en una sección creada especialmente para este tipo de trámites, donde estará disponible un espacio en el que deberá aportar sus datos personales y la documentación que avale la ausencia.